積極資產活化 中石化啟動高雄不動產2次標售

（中央社記者曾仁凱台北11日電）中石化持續整頓營運，包括今年9月中的高雄亞灣區94期重劃區建地，與10月初的橋頭廠工業廠房等2項標售案，未能順利脫標。中石化今天公告，董事會通過兩項案子將進行第2次公開標售。

中石化因為過去舊廠留下的土地，成為高雄亞灣區大地主，近年積極展開資產活化。今年9月中委託戴德梁行標售亞灣94期重劃區的「特貿五」建地，面積達3.6萬坪，最後流標收場。另外，10月初的橋頭廠工業廠房案，同樣未脫標。

廣告 廣告

中石化今天董事會決定，兩項案子將進行第2次公開標售，包括時程、標售價等細節未定，未來待相關資訊確定後，會依規定公告。

為整合集團資源，中石化今天也宣布與子公司兆欣化工的合併案，以中石化為存續公司，兆欣化工為消滅公司。兆欣化工從事肥料業務，主要產品為硫酸銨。

中石化表示，兆欣化工為中石化100%持股的子公司，此次合併是為了整合集團資源，精簡管理成本，提升營運效益，依照企業併購法第19條規定進行合併，不影響股東權益。

中石化積極整頓營運，面對全球石化產能供過於求，中石化11月董事會也決議將頭份廠的己內醯胺（CPL）2號線，以及尼龍粒工廠停止生產並進行除役，希望藉此提升資源配置效益與整體營運競爭力。（編輯：張良知）1141211