積欠聯合國逾46億美元 美駐UN大使：數週內開始償還

2025.9.23，美國總統川普在聯合國總部與聯合國秘書長古特瑞斯舉行會談。路透社



聯合國日前宣告即將財政破產後，欠款最多的美國終於準備開始償還積欠會費。美國駐聯合國大使瓦爾茲週五表示，首批款項將於數週內交給聯合國。

瓦爾茲（Mike Waltz）週五接受路透社電話採訪時說：「你們一定會在短期內看到第一筆款項，金額會很大…這是我們年度會費的頭期款…我不確定最終金額已經決定，但會在數週內決定。」

聯合國官員表示，聯合國常規預算中的欠款有95%來自美國，此金額截至2月初已達21.9億美元。美國另外還積欠24億美元的維和部隊任務費，以及4360萬美元的法庭仲裁費。

美國政府過去數十年來長期拖繳聯合國費用，而自美國總統川普入主白宮以來，此狀況進一步加劇。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）上月底警告，聯合國瀕臨財務崩潰，現金可能在7月底前用罄，呼籲各會員國繳納應繳付的費用。

川普週二（2/3）簽署生效一份預算法案，其中包括將支付聯合國和其他國際組織的31億美元。

瓦爾茲被問到近日將繳給聯合國的款項屬於去年積欠規費還是今年規費？他表示：「這是對整體積欠的款項，同時也是認可我們所看到的改革計畫。」

瓦爾茲說，美國支持古特瑞斯提出的UN80改革計畫，並呼籲採取更多行動。他說：「這項計畫還不夠，但是很重要的一步。我希望秘書長能在他任期中的一兩年內做出更多努力，而不用拖到9年。」瓦爾茲還說：「目前的模式對很多國家來說都無法持續，我們希望讓聯合國重整旗鼓，聚焦在重點任務，而不是想著幫所有人做所有事。」

他同時指出，裁撤重複性高的機構就是主要目標之一。瓦爾茲舉例，光是與氣候變遷議題有關的聯合國機構就高達7個。他說：「先不管氣候變遷的爭議性，我們不需要7個組織。聯合國官僚體系變得太過龐大，需要更有效率。」

古特瑞斯去年提出UN80的改革計畫，去年底提出的2026年常規預算為2億美元，雖高於他原本計畫，但已比2025年的預算減少約7%。

