積欠8年國民年金！她「10萬元一次繳清」 網酸：失業懲罰金？

一名女網友近日在網路上分享，她將積欠長達8年的國民年金一次繳清，總金額達10萬元，貼文曝光後引起廣泛討論。部分網友認為，繳國民年金幾乎等同浪費，但也有人指出，老年生活中，國民年金能提供一定保障，尤其在政府調整制度後，仍有其實質效益。

許多網友認為「國民年金就是懲罰沒工作的人」。（示意圖／中天新聞）

原PO在Dcard發文表示，她從生孩子後就沒有再繳國民年金了，主要是當時認為在家帶小孩沒有收入，對她來說負擔較大。然而近期母親堅持要補繳，考慮到勞保年資可與國保合併，只要合計滿15年即可領取兩種年金，考量自身權益後最終決定一次繳清欠款。

原PO補充，除了本金10萬元已結清外，但仍有約4000元利息未付，利息會從逾期一年開始滾動，時間過得很快，不知不覺利息也累積到數千元。她驚呼「經過這一次的繳費之後不敢再積欠了！一定就是月繳清，太可怕了！」目前她的勞保年資為8年，國保年資為12年。

貼文引發網友熱議，大部分網友對國民年金持負面看法，網友紛紛指出「國民年金就是懲罰沒工作的人」、「妳繳那個跟丟水裡一樣」、「根本是失業懲罰金」、「繳這個你會後悔」；不過也有網友質不同看法，「我老媽繳了15年，現在月領五千出頭，對沒收入的老人家其實還是有點幫助，我們小孩給的零用金加上國民年金湊兩萬給老人家生活」、「國民年金最大的誘因是跟勞保併計年資」、「多個退休來源我覺得很值得」、「還是要繳啦，有好無壞！」

為加強國人退休後的經濟安全，政府積極推動「勞工保險」與「國民年金保險」雙年金制度。 （圖／翻攝自勞動部）

對此，勞動部過去曾公告說明，勞保與國保年資可併計，若參加勞保年資未滿15年，可在65歲時將國保年資併入，達到15年以上，即可同時領取國保與勞保老年年金，提升老年生活保障。勞動部提醒，還是得依個人對資金的需求、家庭成員狀況以及健康狀況來決定。不過，長期而言，領取國保及勞保雙年金，不僅有助抗通膨且活到老領到老，能降低老年經濟風險，對老年生活更有保障。

