積水淹膝蓋 宏福苑消防員曝救火第一視角

周六(6日)是全香港維修大樓棚網拆除的最後一天，多達175棟大樓的棚網拆除後，卻被民眾發現堆置在路邊，恐怕引發公安疑慮。另外港媒採訪第一時間衝進火場的消防員，當時內部大水湧入、部分區域水深及膝，畫面也首次在鏡頭前曝光。

香港TVB旗下節目《東張西望》專訪宏福苑大火消防員，他們進入宏泰閣，首次曝光救援的第一視角。（圖／香港TVB《東張西望》）

樓梯變成瀑布，大水不斷往下衝。香港 TVB 旗下節目《東張西望》專訪宏福苑大火當天晚間勇闖火場的消防員，他們進入宏泰閣，首次曝光救援的第一視角。

香港消防處職工總會理事 林嘉裕：「走進大廈時，其實現場有指揮官已經叫我們不要往上看，因為你往上看，你就不敢繼續走。」

消防員徒步前進，才走到 2 樓，就已經被濃煙嗆到，不斷流眼淚、咳嗽、流鼻水。由於氧氣瓶只能使用 30 分鐘，消防員硬撐到 3 樓才打開。到了 6 樓，完全伸手不見五指，這時發現有 2 名傷者，卻陷入難題。

香港消防處職工總會理事 林嘉裕：「當時我們查看氧氣瓶的存量，只剩下一半左右，即是只剩下 10 多分鐘。我們做過風險評估，其實現場已經是該單位還在著火，但我們覺得我們能做到。」

宏福苑大火過後，檢討聲浪四起。港府勒令全港正在維修中的大樓都必須拆除圍網。不過《東張西望》接獲民眾投訴，包括西環、旺角，許多街角、甚至馬路邊都被堆置了大量棚網，引發安全疑慮。

民眾：「很危險，例如有人抽菸，隨手一抖，可能會著火。很多根本管不了。但是拆除之後，好像沒什麼安全感，沒有遮擋。所有東西要是不小心掉下來，就會造成危險。」

6 日就是拆棚網限期最後一天。沙田穗禾苑承包商出動 200 多人，加緊拆除 9 座大樓鷹架上的圍網。現在全港 175 棟還在維修的大樓，都必須確認棚網防火檢驗合格後，承包商才能下訂、安裝，至少 1 個月後才能復工。

