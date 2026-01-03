積蓄癡心匯情郎 萬華警極力勸阻

圖說：臺北市萬華分局青年路派出所警員吳源智、李春霖。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】住在臺北市萬華區的林姓婦人，於日前前往郵局向行員表示欲提領新臺幣5萬元給在外國的男性友人，經臨櫃行員關懷提問後，懷疑林女可能遭詐，隨即通知警方到場協助。

青年路派出所警員李春霖、吳源智接獲報案後立刻前往關心林女，經警方詢問後，林女又改口稱欲提領之新臺幣5萬元是作為購買家具所用，警方擔心林女遭詐，再次詢問提領現金家屬是否知情、計畫購買家具種類，林女見無法繼續隱瞞，方承認提款現金是為了要讓外國男性友人購買房產，但至今未曾謀面。在警方多方舉例及說明後，林女始驚覺有異，差點落入「假交友」之詐欺話術，並決定取消提領現金，同時對警方及行員的關懷頻頻表達感謝。

萬華分局呼籲，詐騙手法層出不窮，網路交友亦須特別小心，民眾若遇到疑似詐騙集團，謹記「一聽、二掛、三查證」，可立即撥打警政署防詐騙專線165電話及110報警，以免落入詐騙集團圈套。