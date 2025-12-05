積蓄遭詐光！清寒男大生返彰化過世 家屬籌不出喪葬費

彰化一名20歲劉姓男大生因遭遇詐騙，失去全部積蓄，甚至背上銀行貸款，最終選擇回到老家結束自己的生命。劉生在北部求學期間，因為不幸落入詐騙集團的圈套，所有辛苦打工所存的錢全數被騙，且不得不承擔銀行的債務。面對沉重的經濟壓力與愧疚感，他被迫休學，雖然後來轉讀夜校繼續學業，但債務壓得他喘不過氣。

《十方功德行善團》提供10萬善款協助男大生辦後事。（圖／陳永聰提供)

劉生的母親在發現他情緒低落後，才得知他遭遇的困境，但他為了不讓母親擔心，始終未透露任何細節。就在母女三人無助的時候，公益團體《十方功德行善團》得知此事，主動提供10萬元善款協助辦理後事。

該團體創辦人陳永聰表示，近年來有許多年輕人因詐騙而選擇輕生，這一悲劇不僅奪走了金錢，更摧毀了一個家庭的未來。陳永聰呼籲遭遇詐騙的民眾，切勿因自責而隱忍，應積極尋求警方及社會資源的幫助，唯有正面求援，才能解決問題，防止更多無辜生命的流失。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

