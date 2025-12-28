積雪達30公分！5人登山隊受困雪山西稜⋯1男已無心跳 消防徒步挺進救援

記者林意筑／台中報導

登山隊失溫受困，消防隊員徒步挺進救援。（圖／翻攝畫面）

受大陸冷氣團強勢影響，高山氣溫驟降。有5人登山隊不畏風寒堅持前往攀登雪山，未料昨（27）日下午登山隊行經博可爾草原時，一名40多歲男性疑似失溫，導致失去生命跡象，同隊友人緊急通報119求助，未料不久後隊伍其餘4人也體力不支，只好待在原地等待救援。據悉，目前消防局已申請空勤直升機救援，但因天候不佳無法起飛前往。

一名40多歲男山友因失溫導致失去生命跡象，消防隊員徒步挺進救援。（圖／翻攝畫面）

據悉，目前雪山西陵高山已累積30公分積雪，昨日下午4時許，5人登山隊於博可爾草原附近發生山域事故，其中一名40多歲男山友因失溫導致失去生命跡象。

廣告 廣告

其餘4名山友見狀立即通報119救援，並表示無法下撤至翠池山屋，且經同行山友共同討論，決議於原地等待救援。消防局獲報後，立即派遣梨山分隊，並於雪山登山口前往救援，同時消防局也向空勤申請直升機救援，但目前天候不佳，無法起飛。至於詳情有待進一步釐清。

更多三立新聞網報導

台中男與4友夜店通宵狂歡！直衝自撞石墩 「媽媽的」瑪莎拉蒂撞壞了

惹心疼！合歡山上風雪中「站路口執勤」堅忍不移 南投女警回應了

台中國中妹放學被尾隨！噁男「摸胸又舔臉」嗆：只是聊天 法官怒了

遭17歲吸毒少女控性侵！台中2寶爸悲憤墜橋亡 妻崩潰喊：提再審還清白

