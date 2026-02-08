積雪21公分！暴雪癱瘓濟州機場 上萬人航班遭取消

濟州機場暴雪，上萬人行程受影響。翻攝YTN頻道



據南韓媒體今天（2/8）報導，南韓濟州島正在降下暴雪，山區積雪更達21公分，濟州機場今天一度癱瘓，暫停營運，更有上萬人因航班取消，行程受到影響，氣象廳提醒，降雪將持續至深夜，強風也會持續至明天清晨。

據《首爾經濟》報導，南韓濟州全境暴雪持續，濟州氣象廳資料顯示，從7日上午至8日中午，漢拏山積雪21.5公分、三角峰15.2公分，沿海地區也出現7.4公分的積雪量。

受暴雪與強風影響，今天上午機場跑道暫停營運，直到上午11時才恢復營運，原定461班航班當中，有163班取消，5班折返，超過1萬1千名旅客受到影響。

濟州航空公社今天下午宣布，將加開10班航班，包括大韓航空5班、韓亞航空3班、真航空2班，從下午4時30分至10時30分投入，預計可提供2014人載運服務。

氣象廳說明，降雪將持續至深夜，風速可達每秒20公尺，強風預計持續至9日清晨。

