積體電路到矽光子 科學園區審議會增投資案

[NOWnews今日新聞] 國科會今（23）日召開科學園區審議會，通過8件（其中1件不公開），包含精密機械、光電產業、積體電路等投資案，合計投資總額19.2億元。另有2件增資案合計999.28億元。

南部科學園區部分新增積體電路的三福化工，預計投資8.5億元主要供應科學園區半導體廠商先進封裝精密化學材料，包括光阻剝離劑、蝕刻劑及清洗劑等產品，有助於強化半導體產業聚落發展，並落實我國關鍵半導體材料在地自主化。

南科另有精密機械產業「捨得」，投資3億元，在園區導入低壓配電盤系統之研發、生產與技術服務；進駐屏東園區後，將強化廠商電力基礎建設與供應韌性，協助臺灣半導體等關鍵產業穩健前行。

中部科學園區有精密機械和大芯科技，投資6億元，主為半導體IC測試分選機及相關設備研發、製造及銷售之專業廠商，透過ATC主動式溫控系統，搭配瞬間製冷、瞬間加熱、分區控溫及散熱均溫等技術，建置晶片所需之測試環境，並於前述測試環境下提供IC測試分選機及其相關設備整合性解決方案。

和大芯科技司由和大工業、高鋒工業及虹宇測試設備有限公司合資成立，能快速開發符合現今最夯的CoWoS封測設備商機，達到產品線多角化發展與AI應用，間接提升國內半導體產業全球競爭力。

新竹科學園區則有美商艾爾光科技投資1.5億元，其母公司Ayar Labs, Inc.專注以矽光子技術提供整合光學服務；台灣分公司進駐新竹園區，將活用母公司技術能量，促進矽光子、共同封裝光學(CPO)與高速互連技術整合，帶動園區AI產業發展。

新竹科學園區的宜蘭園區則有三治光電科技投資1000萬元，該公司為觸控面板用ITO蝕刻膏最大供應商，擬開發之含UV cut之無溶劑型UV型OCA(光學透明貼合膠)材料，將可應用於有太陽光照射之場合，具備高光學透明度、低揮發性、環境友善性及適用於高精度貼合製程等優勢，能有效解決傳統OCA光學貼合膜的生產問題，符合未來發展趨勢。

銅鑼園區另有財團法人金屬工業研究發展中心投資1.9億元，儲能暨充電設備認證中心，提供鋰電池產品安全檢測服務及建立充電設備檢測技術。進駐園區後，除可提供儲能系統檢測服務外，未來亦可為園區廠商提供環境試驗、振動試驗、可靠度驗證等相關專業檢測服務，提升企業產品安全與市場競爭力。

生醫園區也有工研院設立生醫加速器，預計每年營運投入金額約2,400萬元，以「打造生醫國家隊」為核心，推動國家級生醫加速平台的永續發展。加速器以「鏈結、育成、國際化」三大主軸為策略，提供電子醫療、檢驗器材、生醫材料與藥物開發等領域的一站式加速服務。

