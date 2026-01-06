穎崴去年12月、全年營收創新高 AI晶片測試需求強

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵等爭議，鏡週刊今（6）日再爆料，專案小組在跨年前夕首度約談凱思國際負責人李麗娟，已過濾完成相關金流，證明凱思的實際負責人就是黃國昌，因凱思金流水位高達3、4千萬元，明顯與李麗娟的薪資、財力不符，且金主、狗仔與李麗娟素無往來，說詞明顯與物證兜不攏，恐被改列貪汙被告，黃國昌所設的防火牆已遭突破。 檢調偵辦黃國昌涉貪案進入深水區！週刊報導，在跨年前夕，專案小組首度以被告身分約談李麗娟，李麗娟也有備而來，在律師陪同下小心翼翼回答，連看筆錄也反覆思量，似乎深怕說錯話，讓檢調順藤摸瓜，一路辦到黃國昌。 凱思國際與李麗娟等人在金融機構往來的金流，早被檢調勾稽比對完成，李是高翬成立的耘力國際旗下安親班老師，不只扮演黃國昌夫婦的家僕，也是他們小孩的保母，還充當黃的人頭，由耘力國際固定支付她薪水，雙方金流明確，此外，李麗娟與黃國昌的姻親賴以強2021年再分別存入90萬元及10萬元至凱思國際，成為公司創業的資本額。 報導指出，李麗娟的說詞雖明顯保留，刻意袒護黃國昌，但金流早已被檢調勾稽比對完成，查辦過程中大有斬獲，李是黃國昌的小姨子高翬成立的耘力國際

