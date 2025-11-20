穎崴又噴漲停！法說會表示Q4產能塞爆明年擴產探針翻倍

文 ‧ 洪崇晏

圖片來源:經濟日報

探針卡三雄的大哥-穎崴(6515)又展現一夫當關的氣魄，大漲210元，漲停作收，股價又來到了2350元的價位，往3000元靠近趨勢並沒有因為此前的連續下挫而停止。

穎崴董事長王嘉煌表示，AI目前看不到盡頭。穎崴在法會上表示，第四季產能緊張塞爆，預計明年擴產，探針自製率將從350萬支/月， 2倍成長至600~700萬支/月，因應客戶地緣政治布局，也啟動海外策略，明年在美國亞利桑那州有機會有合作對象，隨著封測廠產能移轉，預估東南亞馬來西亞也有合作對象。

穎崴前三季營收為56.24億元，年增32.04%，稅後淨利為11.90億元，毛利率為47%，較去年同期增加5個百分點，EPS為33.4元；前10月累計營收63.04億元，較去年同期增加28.47%。

穎崴董事長王嘉煌表示，半導體製程日趨複雜、測試時間顯著變長趨勢下，半導體測試介面扮演不可或缺的角色，穎崴因掌握先機、提前布局而參與到AI黃金時代，並成為半導體先進製程與半導體高階測試介面的技術整合者，掌握此趨勢，對半導體測試介面的中長期趨勢展望樂觀。

王嘉煌也指出，目前第四季產能緊張塞爆，預計明年擴產，探針自製率將從350萬支/月， 2倍成長至600~700萬支/月，外購還是維持在40%~50%，且因應客戶地緣政治布局，穎崴也預計明年在美國亞利桑那州有機會有合作對象，隨著封測廠產能移轉，預估東南亞馬來西亞也有合作對象。

穎崴股價今日已經順利站回10日均線之上，要挑戰20日均線的壓力，如果11月營收持續看增，突破20日均線也是彈指間的事。

穎 崴 日 K 線 圖 ( 圖 片 來 源 : Y a h o o 股 市 )

