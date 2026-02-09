穎崴業績拚逐季創新高 員工獎金分紅達8億元

（中央社記者鍾榮峰新竹9日電）半導體測試介面廠穎崴董事長王嘉煌今天晚間表示，穎崴目前訂單能見度約4個月，上半年產能滿載，下半年值得期待，他預期穎崴今年業績目標成長雙位數百分比，若設備增加跟上客戶需求，穎崴業績有機會逐季創新高，今年目標全球邏輯測試座市占率寶座。

客戶需求帶動穎崴營運創高，穎崴員工也跟著受惠，王嘉煌透露，2025年員工除了保障14個月薪資，若加上季獎金、員工分紅、信託持股等福利，每位員工平均可領35個月，10%比例的員工甚至可領超過50個月，獎金與分紅現金支出達到新台幣8億元、超過2個股本。

穎崴晚間在新竹舉行年終旺年晚會，王嘉煌會前接受媒體採訪。

觀察人工智慧（AI）應用帶動半導體先進測試進展，王嘉煌分析，AI應用仍是未來幾年半導體產業主軸，台積電和台灣封測大廠積極擴產，例如日月光半導體測試需求強勁。

王嘉煌指出，穎崴方面在2025年第4季開始，客戶給出相當明確的需求訊息，穎崴評估既有產能無法因應，去年第4季開始積極採購機台並租用廠房，因應客戶需求，預估今年3月底，產能先增加3成。

王嘉煌透露，穎崴已與高雄市政府簽訂仁武產業園區用地，若確定後，目標2027年底完工，屆時探針產能擴增2倍至3倍。

在探針和加工件產能布局，王嘉煌表示，穎崴高雄楠梓廠在2025年底探針每月產能已到350萬針，預期到今年第2季底，探針每月產能可到600萬支，預期今年底每月產能目標800萬支，但仍有4成需求需要外購。

穎崴說明，今年測試座加工件產能增加，預估到6月底可倍增。

在MEMS探針卡布局，王嘉煌表示，可持續貢獻不少業績，從客戶訊息來看，業績進展比預估要快速、金額會更多。

因應客戶強勁需求，王嘉煌表示，穎崴今年要再增加300名新進員工，屆時總員工數可超過1500名。

展望美國布局，王嘉煌表示，穎崴持續在亞利桑那州和德州等地選擇地點，預期今年下半年可確定。

穎崴說明，2025年北美市場業績占比約68%，今年占比目標超過7成，在先進製程，目前7奈米製程以下業績占比超過8成。

在矽光子共同封裝光學元件（CPO）布局進度，王嘉煌透露，今年底前在CPO應用目標進入少量工程試產階段。（編輯：楊凱翔）1150209