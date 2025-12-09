穎崴：簽訂至少5年長期供貨合約 擴MEMS探針卡

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）半導體測試介面廠穎崴今天下午公告，與義大利半導體晶圓探針卡製造商技術探測（Technoprobe S.P.A.）和誠鍚科技（MS SUN Technology Company），簽訂至少5年的三方長期供貨合約，採購MEMS探針卡相關產品。

穎崴說明，此次簽訂MEMS探針卡長期供貨合約，可拓展MEMS探針卡業務，對穎崴未來財務及業務有正面影響。

Technoprobe今天發布英文新聞稿指出，與穎崴達成策略合作協議，將授權穎崴使用Technoprobe旗下TPEG專有產品技術，在5年期間內使用相關技術在產品組裝、安裝、維護、修繕、銷售與經銷等層面。

Technoprobe指出，穎崴至少5年期間內採購TPEG專有產品技術，採購總額至少約6000萬美元（約新台幣18.7億元）。

根據官網資料，誠鍚科技成立於2004年，是Technoprobe在台灣及中國地區的銷售與服務據點，提供各應用領域所需晶圓探針卡（Probe Card）客製化及相關技術服務。

在MEMS探針卡布局，穎崴先前表示，第3季已完成客戶合約，第4季開始可進行第二階段逐步出貨，預期2026年逐步貢獻營收。

觀察全球市況，產業人士說明，目前探針卡主要供應商為美國Form Factor、義大利Technoprobe、日本MJC及JEM，以及台灣旺矽、中華精測、穎崴等。（編輯：張良知）1141209