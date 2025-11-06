穎崴10月營收年月雙增 AI帶動高階高頻高速產品線產能滿載

穎崴今日公布10月營收。

半導體測試介面大廠穎崴科技（6515）（以下簡稱穎崴）今（6）日公告2025年10月份自結營收，單月合併營收達6.8億元，較上月增加2.15%，較去年同期增加4.99%；累計今（2025）年前十月合併營收為63.04億元，較去年同期增加28.47%。在AI帶動下，公司持續配合AI、HPC、ASIC等應用客戶出貨，高階、高頻高速產品線產能滿載。

全球CSP巨頭持續增加AI資本支出的現象，正加速半導體產業規模增長，預估半導體產值提前於2028年突破一兆美元；近期CSP業者更是陸續上調資料中心、AI基礎設施、AI及雲端相關應用資本支出，研調機構指出，全球美中各大CSP業者資本支出突破4200億美元，來到史上新高，AI應用百花齊放，穎崴聚焦於先進封裝、Chiplets等高階半導體測試，帶動AI、HPC應用穩定出貨，同時AI、HPC應用占比維持在4成以上。

根據Trendforce報告指出，2026年因來自雲端服務業者(CSP)、主權雲的需求持續穩健，對GPU、 ASIC拉貨動能將有所提升，加上AI推理應用蓬勃發展，預計全球AI Server出貨量年增20%以上，占整體Server比重上升17%。穎崴專注於大封裝、大功耗、高頻高速產品線，並持續擴充旗下「半導體測試介面AI plus全方位解決方案」，使產品線更臻完備。其中，跨世代測試座HyperSocket™更進一步推出進階版HyperSocket™ B，可以在物理極限下，有效提升探針與待測物接觸行程（travel），提升測試效能，為市場唯一為超大封裝設計的高階測試座架構。



