穎崴11月營收創同期次高 旺矽衝單月新高

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）半導體測試介面廠今天陸續公布11月營收，穎崴11月自結合併營收新台幣6.25億元，月減8.11%，較2024年同期增加43.54%，是歷年同期次高。探針卡和測試設備商旺矽自結11月營收12.88億元，月增11.2%、年增31.4%，創歷史單月新高。

穎崴說明，11月營收因產品組合影響而較10月下滑，但受惠人工智慧（AI）趨勢及雲端服務供應商（CSP）投入大型語言模型，帶動AI晶片測試介面需求，較2024年同期增加43.54%。

廣告 廣告

穎崴自結前11月合併營收69.29億元，較去年同期增加29.69%。穎崴指出，持續配合AI、高效能運算（HPC）、特殊應用晶片（ASIC）等應用客戶出貨，高階、高頻高速產品線產能滿載。

旺矽今年前11月營收119.81億元，較去年同期成長31.38%。

旺矽先前預估，第4季業績可望較第3季小幅增加，2026年業績目標逐季成長，明年第1季受季節性影響減小，將持續受惠人工智慧和高效能運算ASIC拉貨，預期MEMS探針卡月產能最快到明年首季可倍增。（編輯：張良知）1141208