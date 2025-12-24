穎樂「棒籃排三棲」應援遭憂過勞 迎新年喊話：健康陪粉絲更多球季

樂天女孩成員穎樂近日成為隊內首位橫跨棒球、排球與籃球的「三棲」應援代表。對此，她興奮表示：「很開心，也很期待！」粉絲擔心她太累，她笑說：「粉絲們的應援是我最大的動力，希望大家可以多多來球場找我一起把現場氣氛吵到最熱，為球員應援！」

穎樂 近日成為樂天女孩隊內首位橫跨棒球、排球與籃球的「三棲」應援代表 。（圖／樂天桃猿提供）

除了身為樂天女孩的一員，穎樂2025年也加入排球啦啦隊桃氣女孩，日前更宣布跨足籃球舞台，化身洋基女孩，正式完成「三棲」應援拼圖。面對不同球類賽事的節奏與氛圍轉換，她坦率分享自己的成長歷程，並非一開始就得心應手，而是一步一腳印累積而來。

廣告 廣告

穎樂透露，自己並非天才型舞者，「我屬於後天努力型，是因為加入啦啦隊才開始學跳舞，本身沒有舞蹈底子，所以在家都很認真練習，並且訓練自己的舞蹈基礎。」正因如此，她更加珍惜每一次站上場邊應援的機會，也用實際行動證明，熱情與努力同樣能走出屬於自己的舞台。

穎樂擁有亮麗外型。（圖／樂天桃猿提供）

對於粉絲擔心她是否「過勞」？穎樂笑說，很累的時候，喜歡透過直播和粉絲們聊天，「收收大家的小禮物，帶給我滿大的動力！」另外，當練舞完全身痠痛時，她若有空檔時間也喜歡去按摩。

對於即將到來的新年，她期盼「希望大家可以看到更好的我，也希望健健康康、快快樂樂地陪著粉絲走過更多球季，一起留下很多美好的回憶。」呼籲粉絲：「希望大家都能平安、開心，我們在球場繼續相見！」

延伸閱讀

張文租屋處空冰箱飄濃烈油味 異常整潔且極少私人物品

桃園男PO「下一個張文，會出現」 檢聲押遭法院駁回

國中生割頸案判決引爆眾怒！「乾哥爸媽被肉搜」 網炸鍋轟道歉