穎精密營收大躍進 喜迎車用電子大單2027年放量

左起為佳穎總經理蔡東勳、董事長林坡圳及協理陳樹根。（圖／林榮芳攝）

佳穎精密(3310)今年前10月營收達23.56億元，較去年同期的11.78億元，和全年的14.44億元，成長翻倍。董事長林坡圳表示，2025年前三季相較過去同期都有顯著成長，主要是在車用市場的投入有顯著助益，2027、2028年起會逐步放量。此外，由於營建市場不好，所以將暫時不在房市領域著墨，未來將以電子本業為主。

總經理蔡東勳在法說會上表示，佳穎營運四大動能，包含車用電子、光電/功率元件導線架、軍工航太應用與其他如營建等領域，目前8成以上營收來自車用零組件，為第一階車用客戶的合格供應商，具備穩固基礎及豐富經驗，並朝新能源車用零組件領域前進，同時佈局AI高速應用。

蔡東勳進一步表示，將持續深耕及開拓車用Tier 1及Tier 2龍頭客戶，提高價值鏈地位，與開發電動化、智能化、混合動力等車用產品；此外，在軍工航太應用默默耕耘20年，當初會佈局即是因為產品週期長、進入門檻高，在新案爭取上不太會有競爭對手，明年會有新案放量，也是在軍功航太及AI的領域與客戶取得合作。

對於明年展望，林坡圳表示高度樂觀，他透露，最近接了至少30多套訂單，從設計到模具製造到生產，目前小批量生產中，將於2027年放量，能見度可預見穩定未來6~8年的營收成長，他以「十年磨一劍」來形容。

對於佳穎過去曾投入房市推案，林坡圳表示，營建業前幾年不錯時，公司有投入資源布局，因此明年將有2個新案交屋入帳貢獻，合計可分回的總銷約32億元，對營收和稅後盈餘貢獻很大，財務更具健康，「不過現在營建市場不好，所以暫時不會再著墨房市領域，未來將以電子本業為主。」

