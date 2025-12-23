穏定台商布局墨西哥 經貿辦：已爭取82項貨品維持現有稅率或調低增稅幅度

我向墨方成功爭取的82項貨品維持現有稅率或減少增幅情形之一。 表：駐墨西哥代表處提供

[Newtalk新聞] 墨西哥參、眾兩院今（2025）年12月10日通過對來自未簽署FTA國家調高1,463項貨品關稅，增幅從5%至45%不等。該項法案近期將由墨國總統簽署後，預計從2026年1月1日起生效。行政院經濟貿易談判辦公室今（23）天表示，經駐墨西哥代表處協助提出我關切產品計105項，向墨國建議後，成功爭取到82項貨品獲維持現有稅率或調低增幅，穩定我國廠商布局墨西哥市場。

經貿辦指出，為維護台灣廠商利益，我國自9月起透過多邊及雙邊多次向墨國表達關切及努力交涉，並經駐西哥代表處協助提出我關切產品計105項，向墨國建議後，成功爭取到82項貨品獲維持現有稅率或調低增幅，穩定我國廠商布局墨西哥市場。

經貿辦進一步說明，82項貨品中，維持現有稅率者27項，包括：汽車零組件(後視鏡等21項)、塑膠製品(3項)、鋼品(3項)。調低增幅者55項，包括：汽車零組件(齒輪箱等16項)、化纖、樹酯、PVC及人造皮(31項)、紙板及標籤(5項)、化妝品及原料(2項) 及摩托車 (1項)。

此外，我業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，其占對墨總出口之70%，均未被列入調增清單，對我出口影響有限。

經貿辦強調，該案從今年9月墨國提出法案開始，我駐墨西哥代表處即關注進展，協助研擬我重要輸墨產品及在墨投資台商關切項目清單，並協助向墨國行政及立法部門建議，成功爭取到82項貨品獲墨方維持現有稅率或調低增幅，在此對其努力表示最大謝意。

我向墨方成功爭取的82項貨品維持現有稅率或減少增幅情形之二。 表：駐墨西哥代表處提供