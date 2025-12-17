穗月的故事 嘉南平原米香傳奇

日本現正面臨米荒，台灣米今年外銷日本配額擴大到7160公噸，預估全年銷量將超過1萬公噸。讓好米能產量足、品質優，育種工程功不可沒。台灣農學會71年前設立「農業學術暨事業獎」，每年鼓勵默默耕耘、對國家農業有重要貢獻的人，今年剛得獎的陳榮坤，出身農家子弟，度過無數個冬冷夏熱，才育成多種優質、風味多元的水稻品種，其中最著名的就是常勝軍台南16號、它是「台灣版越光米」，連日本人吃過都豎起大拇指；還有抗病害、節能減碳的台南20號，被譽為「台灣版牛奶皇后」，最大特色是吃起來軟Q有奶香、因直鏈澱粉含量低，倉儲半年也能保鮮。但育種之路十之八九多半失敗，一個嶄新品種能占有米食界一席之地，得花5年、10年的功夫，新米就像自己的孩子，拉拔長大、結實成穗，比起1年1穫的日本，台灣之光讓海內外更多人能吃到產量豐收、更接地氣的幸福好米。

台南區農改場鹿草分場場長 陳榮坤：「其實我的品種還滿多的，這是台南16號，這是台南20號，這個應該就是代表作了。」

廣告 廣告

春去冬來，二期稻作正豐收，稻浪飽滿著晶瑩剔透。

台南區農改場鹿草分場場長 陳榮坤：「稻穀上面有1根毛，這是它的特性，它是台版牛奶皇后。」

台南區農改場鹿草分場場長 陳榮坤：「斗南農會採用台南20號，再採用我們紙膜插秧的技術，紙膜它本身就是適合做有機栽培。」

近乎完美特質的台南20號，帶著日本「牛奶皇后」的血緣，如同台南16號、源於日本越光米基因，育種後一鳴驚人成為台灣米界新星。

台大農藝系教授 林彥蓉：「跟傳統比起來，(時間)可以縮短一半，更厲害是把不一樣性狀(優點)，我們把它堆疊在一起，這個其實傳統的育種是很難做的。」

台南區農改場鹿草分場場長 陳榮坤：「米 對日本人來說是很珍貴的，很重視米食文化，因為他們1年種1次啊，我們種2次啊 所以台版的越光米，永遠比日本越光米 還要來得新鮮，去年跟今年日本缺米，(日本人)試吃之後覺得說 ，其實是台南16最合他們的口味。」

台南區農改場鹿草分場場長 陳榮坤：「飯 它是稍微凹進去的會好吃，日本的牛奶皇后 對煮飯的時候，它的水量很敏感，但是台南20號(包容度)很大，所以很容易煮出1鍋好飯，每個鍋子的電壓不一樣，煮出來就會不一樣，不能夠用串聯式的。」

軟嫩Q彈但粒粒分明，與眾不同的台南20號，在全台擁有各種浪漫名字、遍地開花。

台南區農改場鹿草分場場長 陳榮坤：「藍色的棍子作標示，這就是一個起頭，這稻穗本身已經有得病，整個我們就要挑，漂亮的拿來作日本清酒釀造的米，水稻它是自交的作物，就是說很多代之後 它才會純化，下一年度 它還是台南20號，第1代到第10代 大概5年，後面我們還要再去做病害的評估，蟲害的評估 口感的評估，16代就要幾年 就要8年，因為我們1年只能夠種2代。」

漫長歲月，默默耕耘，可能白忙一場也從不放棄。

台南區農改場鹿草分場場長 陳榮坤：「1年做40個組合，1個組合種了1500棵，6萬棵 我選到後來，5年 8年(白費功夫)都沒效，很多 幾乎都這樣，台南20號來說 應該也是(育種)9年，人生有幾個9年 對啊，從小一直看看看到大，可以占有一席之地，我才會真正把它命名。」

熬過寒暑，育種之路始終孤獨，最終收穫幸福。

台南區農改場鹿草分場場長 陳榮坤：「種田是很辛苦的一件事情，冬天很冷 夏天很熱，開創了一個新的不一樣的東西，那你會知道說 喔，這東西是受到歡迎的 對農民，或者說對消費者他們是喜歡的，不輸日本 甚至比他們還好，我們希望說 追求成就感，讓大家都能夠吃得到好吃的飯。」

自給自足也能米食外交，步步踏實培育台灣米的驕傲。

更多 大愛新聞 報導：

國家新創獎 花蓮慈院抱回6項殊榮

實業家捐贈3台新車 輔具配送更從容

