穩了？！「若台灣遭大陸侵略」 民調6成美國人挺美軍出兵協防

根據一項國家安全民意調查，多數美國人支持美軍防衛台灣抵抗可能的中國侵略；若中國侵略台灣，79%美國民眾支持正式承認台灣獨立，較去年的調查結果上升6個百分點。

美國海軍。（圖／美聯社）

彭博（Bloomberg News）報導，這項調查結果顯示，60%的美國人會支持在中國侵犯台灣的情況之下派美軍防衛台灣。

超過3/4的受訪者認為美軍保衛台灣抵抗中國侵略「有其重要性」。共和黨人中抱持此一立場的比例達81%、民主黨人則為78%。

非營利組織雷根總統基金會暨研究所（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）每年進行這項調查，以評估美國民眾對各項國防和外交政策議題的看法。

美國總統川普。（圖／美聯社）

若中國侵略台灣，美國民眾在多種回應選項上的支持度都有所提升：支持正式承認台灣獨立的比例從去年73%增為79%；贊成對中國祭出制裁的從去年66%增為74%；支持提供台灣更多軍事裝備的從去年56%增為71%；支持美國軍事資產對區域進行部署的從去年58%增至70%。

美國戰爭部主導政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）曾在參議院任命聽證會中表示，台灣若落入中國之手，「對美國利益而言會是一場災難」，並強調台灣政府必須提升國防開支以嚇阻北京。

對中國鷹派的柯伯吉曾於川普第一個任期任職五角大廈，他在書面答覆參院委員會時指出，「從台灣的角度來看，軍事平衡已急遽惡化」，因此「台灣應該大幅提升自身防衛能力，重點放在阻止侵略和突破封鎖」。

這項調查由民調機構Beacon Research和Shaw & Company於10月23日到11月3日對2507位美國成年人進行，結果的抽樣誤差估計為正負2個百分點。（中央社）

