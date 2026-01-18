穩交圈外人！謝忻搶黃沐妍捧花「脫鞋暖身」超拚 跳飛接殺畫面被拍

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星黃沐妍（小豬）昨（17日）舉辦婚禮，不少圈內友人都現身參加，而女星謝忻也是座上嘉賓之一，她釋出不少婚禮的花絮，尤其謝忻為了搶捧花還「脫鞋暖身」，驚人畫面全都被拍下。

謝忻昨日穿一套低胸白洋裝參加婚禮，隨後她也開心曝光搶到捧花的照片，笑喊是「今日最高成就」，從畫面中可以看到，到了新娘黃沐妍丟捧花的環節，謝忻似乎想要更好活動身軀，還特意脫下鞋子，並做出暖身的舉動，讓拍下這一幕的友人驚呼：「直接脫鞋拚了」。

廣告 廣告

事後，謝忻轉發友人限動還形容「我跳起來飛接才是經典」並附上三個笑哭的表情符號。事實上，謝忻有個交往多年的圈外男友，雖然感情穩定，但謝忻曾向《噓!星聞》透露，跟男友有不婚共識，坦言不適合婚姻的理由是認為結婚不會有太大改變，再加上謝忻不喜歡小孩，所以才不想要被束縛住。

謝忻最終搶到捧花。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

禾浩辰驚爆車禍「被撞到車體凹陷」 最新現況全說了：真的好累

被當外傭？洪詩「照顧失智公公」掀議論 未請看護真實原因曝光了

父反對她做菜！《黑白大廚2》正妹主廚遭狠砸菸灰缸 滿臉血離家

國民主持人「不滿遭背後說壞話」突朝來賓揮拳 爆衝突畫面曝光了

