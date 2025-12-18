穩交孫綻近3年！39歲米可白鬆吐「再婚進度」 暫緩原因全說了

記者宋亭誼／台北報導

女星米可白（趙亦瑄）2019年離婚後，去年8月正式認愛男友孫綻，感情甜蜜穩定。米可白昨（17）日出席八點檔殺青宴坦言，她和孫綻都有步入婚姻的想法，但目前仍想先以工作為重。即將邁入4字頭的她，表示自己從未設限幾歲前一定要結婚，只是曾經的婚姻經驗，讓她對於再婚有些顧慮。

米可白才剛從八點檔殺青，馬上又要投入新工作。（圖／民視提供）

米可白經紀人前陣子步入婚姻，見到對方幸福洋溢的模樣，她坦承內心仍會對結婚產生嚮往與悸動，但對於再度踏入婚姻難免有一點害怕，「我覺得婚姻這件事情是要深思熟慮，畢竟我已經有過一次，所以我要想比較清楚」，被追問感情中誰愛得比較多？米可白則笑說應該是男方。

米可白表示有好消息會通知大家。（圖／民視提供）

米可白家中經營糕餅店，她每年過年都會回家裡幫忙，至於今年是否會帶孫綻回鹿港老家，她表示需要配合另一半的時間安排，「因為他也是要陪家人，但我一定是會回去家裡賣餅」，不過孫綻曾到她家中幫過一次忙。被問到是否會突然登記結婚？米可白笑說「我覺得我經紀人會先嚇死吧」，強調有好消息會通知大家。

