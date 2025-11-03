穩交「單車界彭于晏」5年！閻奕格自爆受傷…吐心聲：不捨得戒掉

記者徐珮華／台北報導

閻奕格（格格）與「單車界彭于晏」穩定交往5年，近日推出新歌〈戒不掉你的愛〉，靈感來自前陣子和朋友聊到曾經讓自己念念不忘的事情，包含曾讓她受傷的人和事，心想「如果當下果斷一點，搞不好就不會那麼受傷了」，並從這個概念醞釀思考：「有時候或許不是真的斷不掉，而是不想或不捨得戒掉，到底是不服輸，還是固執呢？想把這種糾結的感覺寫出來。」

閻奕格推出新單曲〈戒不掉你的愛〉。（圖／格聲娛樂有限公司提供）

閻奕格形容〈戒不掉你的愛〉像一場愛情的高壓電流，讓人明知危險卻仍想再次靠近，因此歌曲以強烈節奏與爆發力為軸，讓她的聲線從柔軟轉為鋼鐵般銳利。她在錄音時一氣呵成，以幾近失控的爆發張力詮釋理智與癮頭的拉扯，呈現出近乎瘋狂的失控浪漫。歌曲末段，她突破過往形象，語速與拍點緊貼節奏線，帶著一種「不後悔的決絕」。

製作期間，閻奕格接演音樂劇《囍宴》，先進錄音室錄了一個版本，就進劇組排練、演出，隔了1個多月才再次進錄音室，對於歌曲想呈現的氛圍又有了不同的想法，重新調整曲速再錄一遍。她笑說：「這首歌是我製作時間拉最長的一首歌，感謝金曲製作人黃少雍的耐心，希望這首新歌可以讓大家感受到歌詞裏不服輸跟戒不掉的力量！」

閻奕格撥空赴沖繩旅遊透氣。（圖／格聲娛樂有限公司提供）

閻奕格近期忙於籌備新單曲與「WAY OUT 逃生出口」巡迴演唱會，原本安排3天沖繩旅遊透透氣，沒想到心繫新單曲的她，到了當地全程都在拍攝宣傳素材，笑說：「怎麼好像比沒放假的行程還滿？哈哈，但至少全程天氣都超好，有看到超美的海景。」

