穩交3年羞喊：孫綻愛我比較深！39歲米可白鬆口談「再婚」真實心聲

孫綻（左，資料照，伊林娛樂提供）與女星米可白穩交快3年。取自米可白臉書



女星米可白（趙亦瑄）與孫綻交往快3年，首度鬆口「有結婚的想法」，坦言她和孫綻都有步入婚姻的想法，但目前仍想先以工作為重。曾離婚的米可白被問到是否會害怕再度踏入婚姻？也坦言：「有一點點。」

米可白在2019年離婚，去(2024)年8月正式認愛男友孫綻；今年米可白痛失愛犬「錢錢」，孫綻陪著她一起度過低潮。

17日民視八點檔《好運來》殺青宴，米可白被問到結婚計劃，她說：「有這個想法。」但還是以工作為主。但對於再度踏入婚姻，她不諱言難免有一點點害怕。被追問這段感情誰愛得比較多？米可白笑說應該是男方(孫綻)。

米可白的舊藝名葡萄姐姐，曾為東森幼幼台水果生力軍成員，後常於綜藝節目、電視劇及電影等演出。2023年以《牛車來去》，獲得第58屆金鐘獎戲劇節目女配角獎。與謝銘杰在2014年5月20日完婚，於2019年7月離婚。

