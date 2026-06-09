穩健布局雙北房市、持續招募人才 永慶房屋新莊新店正式開幕
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
展現穩健拓展腳步，永慶房屋繼土城展店後，新莊新門店2日正式營運，持續朝雙北350店目標邁進。隨著服務版圖持續擴大，永慶房屋不僅鞏固雙北市店數第一房仲品牌，更同步擴大人才招募，透過業務新人首年72萬元收入保障、完整培訓制度與團隊合作文化，吸引更多新鮮人及轉職人才投入房仲產業。
永慶房屋人資部協理塗振宏表示，新莊近年持續吸引人口移入，加上交通建設日益完善，以及副都心、頭前重劃區、塭仔圳等大型開發案持續推進，帶動區域居住需求穩定成長。無論是首購、換屋或置產需求，都為區域房市注入發展動能，展現長期成長潛力。
隨著展店腳步加快，永慶房屋也同步擴大徵才。塗振宏表示，許多人對業務工作仍存有收入不穩定、工時長、休假少等刻板印象，但永慶房屋透過制度設計，協助新人降低轉職風險，讓有企圖心的人才更安心投入房仲產業。永慶房屋提供業務新人前12個月每月6萬元收入保障，保障期後仍有每月最低4萬元收入保障，每月底薪最高可達7.5萬元。此外，還有月排休最高10天及彈性工作8小時等制度，協助同仁兼顧收入發展與生活品質，打造更友善的工作環境。
除收入保障外，永慶房屋也建立完整的人才培育系統，提供360小時專業課程、證照輔導及實務訓練，並透過一對一師徒制，由資深前輩帶領新人熟悉市場、服務流程與交易實務。從客戶開發、帶看解說到簽約交屋，新人都能在實戰中逐步累積經驗，快速培養專業能力。即使沒有房仲背景，也能透過完整培訓與實務陪伴，縮短學習曲線，提升職涯發展信心。
永慶房屋長期推動團隊合作與專業分工文化，不同門店及經紀人員之間透過資源共享、跨區協作，共同完成客戶服務。塗振宏指出，永慶依據每位同仁的專長進行分工，讓擅長開發、帶看、議價或客戶經營的夥伴各司其職，不僅提升服務效率與成交機會，也讓新人能在團隊支持下快速累積實戰經驗，降低入行門檻。
除了團隊合作文化外，永慶房屋表示，持續運用科技提升工作效能。近年推出的「永慶AI智能教練」，給予經紀人員下一步服務的建議方向，可協助經紀人員快速掌握每日工作重點、精準做正確的事情，讓業務新人可順利推進案子的服務進度，幫助同仁更有效率地安排工作。透過團隊合作與AI科技雙重助力，讓經紀人員能將更多心力投入客戶服務，進一步提升服務品質與成交機會。
除了吸引新鮮人投入房仲產業外，近年來也有越來越多來自餐飲、零售及服務業的人才選擇轉職房仲。塗振宏表示，許多轉職者擁有優秀的服務能力與溝通技巧，但受限於原產業薪資結構，即使累積多年經驗，收入成長空間仍有限。因此具備明確升遷制度、完善培訓資源及高收入發展機會的房仲產業，逐漸成為不少求職者突破薪資天花板的重要選擇。
永慶房屋表示，隨著新莊新門店正式營運，持續朝雙北350店目標穩健邁進。除了深化在地服務量能，也透過完善的培訓制度、收入保障及團隊合作文化，打造更具發展性的職涯環境。對於希望轉職、突破收入天花板，或追求百萬年薪機會的人才而言，這裡不僅提供一份工作，更提供一條能夠持續成長與實現職涯目標的發展道路。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
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