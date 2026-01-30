穩健經營近半世紀！愛妮雅集團獲玉山獎雙重肯定
（生活中心／綜合報導）深耕台灣美妝市場近半世紀的愛妮雅化妝品集團，榮獲有「企業界奧斯卡」之稱的玉山獎肯定，評審指出，愛妮雅不僅成功打造具代表性的在地品牌，更持續投入公益行動，關懷弱勢族群，落實企業社會責任。
愛妮雅化妝品集團總裁特助陳子瑜表示，集團一路走來，始終以「愛、感恩、利他」作為核心經營理念，並秉持取之於社會、回饋於社會的精神。品牌能夠走過將近五十年的時間並不容易，也正因如此，更加堅定以長期價值為出發點，持續回饋消費者與社會大眾。
除了企業獎，集團旗下經典產品「絲瓜露」也首度參與評選，便一舉拿下玉山獎最佳產品獎，展現產品歷久不衰的競爭力。陳子瑜指出，絲瓜露因為成分天然，一年四季皆適用，還有多重的使用方式，深受消費者喜愛。
從一瓶經典的絲瓜露出發，愛妮雅化妝品集團五十年來，在市場競爭中持續穩健前行，也不斷以實際行動，實踐企業社會責任。
