穩固河道護安居 台中神岡陽明山排水治理工程颱風前搶修完成

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市神岡區陽明山排水陽明橋下橋處，因縱向坡度陡峭，去年因凱米颱風受創，破損、掏空兩側護岸傾斜倒塌，河道刷深約8公尺，嚴重影響周邊民宅、道路結構安全性及農田土壤流失，危及人民生命財產安全。市府水利局積極向經濟部水利署爭取改善經費，獲得中央補助4,740萬元預算辦理「神岡區陽明山排水治理工程」，工程於今年初開工，並於11月初完工，有效降低沖刷勢能，減輕洪災損失，強化河道結構，穩固良田避免基礎流失，保障附近民眾及用路人生命財產安全。

台中神岡區陽明山排水治理工程颱風前搶修完成，水利局：穩固河道護安居。（圖/中市府水利局提供）

水利局表示，工程主要內容為設置4座跌水工、4座靜水池及1座固床工，護岸改善約108公尺，道路修復面積920平方公尺，針對河道上下游高低落差達16公尺，工程採多階跌水工消能，並全面改善結構安全性，及提升陽明山排水整體防洪能力，可確保鄰近道路交通暢通，農民安心耕作，讓民眾有個安全、安居、安心的生活環境。

水利局說明，防颱洪期間已備妥沙包2萬包、防汛鼎塊及完成台中市364部移動式抽水機可提供防救災，可隨時因應狀況待命支援，另市民朋友可利用手機及平板電腦下載「臺中水情APP」，掌握台中市最新水情，如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。