穩固河道護安居 神岡陽明山排水工程颱風前搶修完成

政治中心／林彥君 胡景順 SNG 新北市報導鳳凰颱風逼近，總統賴清德親自坐鎮災害應變中心聽取簡報，不過就當中央全力防災，花蓮縣長徐榛蔚卻再度"唱反調"，不談防颱、先開批中央，還當場打出「伸手牌」，甚至要求卓榮泰提出重建計畫，並親自到花蓮向地方報告。總統坐鎮災變中心聽簡報，特別提點宜蘭縣。總統賴清德vs.宜蘭代理縣長林茂盛：「為什麼沒有一級開設，跟總統報告因為目前現階段，他的海上陸上颱風警報的，這個警戒區沒有把宜蘭納進去。」鳳凰颱風逼近，總統賴清德親自坐鎮災害應變中心聽取簡報。（圖／民視新聞）唯獨花蓮縣長徐榛蔚發言時，不但沒有針對防颱進度說明，反倒先批中央準備不夠。花蓮縣長徐榛蔚：「經濟部說不需要抽泥沙機，路邊排水這些都會因為，土泥而淹沒而塞住，所以這些的抽泥沙機，應該要準備好，我們的蘇花公路的部分，是不是請交通部，對於我們上邊坡下邊坡的部分，加速加強趕快把邊坡，把它做的強化。」災害應變中心指揮官劉世芳：「我們要先能夠維持目前的狀態，不要再有比較多的災情。」內政部長劉世芳，請徐榛蔚專注眼前防颱工作，不過徐榛蔚要的更多，針對花蓮馬太鞍溪重建特別條例，要行政院提出重建計畫，請總統到花蓮和鄉親報告。綠營議員細數這幾天的缺失，大酸特酸！（圖／民視新聞）總統賴清德：「中央一定會協助花蓮縣政府，那也請花蓮縣政府的團隊，應該要每經過一次天災，然後強化我們縣府應變災害的能力。」徐榛蔚很敢要，綠營議員細數這幾天的缺失，大酸特酸！新北市議員（民）卓冠廷：「社會有一把尺啦，那你連你宣佈這個停班停課，因為有很多人問說這個，為什麼我看不到你颱風的訊息啊，然後徐榛蔚就在他自己的，官方的台平跟大家講說，那就打1999啊，你今天要做的事情是面對颱風來，然後你怎麼應對，然後你需要中央什麼協助，就講清楚就好。」中央防災應變中心會議，讓民眾看到，哪個縣市在努力防颱。原文出處：中央全力防「鳳凰」賴總統坐鎮應變中心 徐榛蔚又唱反調！當場打「伸手牌」 更多民視新聞報導颱風假權益怎維護？勞動部強調「不出勤原則」 雇主不得視為曠工高市府總預算審查遭惡意杯葛 綠議會黨團：譴責KMT拖累市政嚴加戒備！鳳凰颱風逼近南台灣 氣象署曝明下午「這2地區」登陸

民視影音 ・ 1 天前