穩固金融服務基礎！中信金續租南港區辦公室 明年元旦生效

中信金控於2025年12月8日公告，代其子公司中國信託商業銀行取得位於台北市南港區的使用權資產。此次交易涉及兩處辦公樓，分別為經貿二路168號及188號，租賃面積合計達到25.92坪，總租金金額為新台幣1,617,336元。根據公告，該租約將於2026年1月1日起生效，為期兩年，並將每三個月支付租金。

中信金表示，此次交易是為了延續與中國信託的合作關係，並確保辦公空間的穩定性，有助於提升集團的運營效率。根據資料，此次交易的決策依據為市場行情及專業估價報告，並已獲得董事長的核准。

此外，中信金在金融市場中的表現持續強勁，前11月稅後盈餘高達743.52億元，顯示出其在金融業的穩健地位。隨著市場需求的變化，中信金也在不斷調整其業務策略，以應對未來的挑戰。

