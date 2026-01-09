穩坐全球龍頭非運氣！護國神山遇強震不怕 台積電抗震關鍵設計驚呆外媒

財經中心／王文承報導

台灣位處板塊交會帶，地震頻繁，對高科技產業而言是一項長期考驗。每逢強震發生，許多工程師第一時間趕赴廠區確認設備狀況，宛如被「蝙蝠燈」召喚般。這樣的情境，尤其考驗全球晶圓代工龍頭、被譽為「護國神山」的台積電（TSMC）在災後的應變速度與風險控管能力，不僅攸關自身營運，更牽動全球半導體供應鏈的穩定。對此，外媒也好奇，為何台積電在強震來襲時，晶圓廠仍能維持正常運作。

回顧去年（2025年）12月27日深夜，台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，新竹縣市同樣感受到4級震度，許多工程師從睡夢中驚醒，迅速趕往科學園區檢查系統。台積電當時表示，少數竹科廠區達疏散標準，各廠區工作安全系統運作正常。

根據《Techovedas》報導指出，從歷史經驗來看，地震向來被視為晶圓廠的最大風險之一。半導體製造需要原子級精度、極低震動的環境，以及穩定不中斷的水電與公用設施。然而，在最近一次強震中，台積電僅出現輕微損失，產能與出貨幾乎未受實質影響。報導認為，這並非幸運，而是長期規劃的成果。

台積電的抗震韌性可追溯至1999年的921大地震。當年地震導致多座晶圓廠停擺，設備重新校準與復工耗費大量時間，也促使台積電重新檢視災害風險管理，並將抗震能力視為與製程良率同等重要的核心競爭力。

自此之後，台積電確立一項關鍵原則：抗震設計必須直接納入晶圓廠的建築與設備規劃，而非僅作為事後的緊急應變措施。這項理念也深刻影響了此後每一座晶圓廠的設計方式。

現代台積電晶圓廠採用深層基樁、隔震與阻尼系統，並針對不同地震頻率強化樓板結構，以降低震動能量傳遞至潔淨室與精密設備。關鍵設備如單價動輒數億美元的極紫外光（EUV）曝光機，皆配備客製化的抗震固定與減振裝置，確保在劇烈震動下仍能維持精準對位。

此外，台積電也將地震感測器直接整合至製造自動化系統，一旦偵測到異常震動，系統可在瞬間自動啟動防護流程，包括設備安全停機、晶圓暫停定位，以及化學氣體依序關閉，大幅降低晶圓報廢與設備損壞的風險，整體反應多在數秒內完成，無須人工介入。

在產能布局方面，台積電將先進製程分散於新竹、台中、台南及高雄等多個科學園區，透過跨廠區調度與備援機制，降低單一地點受災對全球供應鏈造成的衝擊。同時，公司也建立多重電力來源、備用發電系統及超純水儲備，確保關鍵公用設施的穩定供應。

隨著人工智慧（AI）、高效能運算與先進晶片需求持續成長，晶圓廠的穩定運作已成為全球科技產業的重要基石。分析指出，能在高度地震風險環境中仍維持生產韌性，正是台積電在全球半導體供應鏈中難以被取代的關鍵原因之一。

報導最後強調，台積電的抗震能力並非偶然，而是超過25年工程經驗與策略累積的成果，也讓台灣在近期強震後，先進晶片生產依然保持穩定。

