穩坐龍頭！雷霆客場擊潰金塊 SGA寫史詩得分紀錄

（記者許皓庭／綜合報導）西區龍頭奧克拉荷馬雷霆今（2）日作客衛冕軍丹佛金塊，儘管面臨主力威廉姆斯缺陣的傷兵潮，雷霆仍靠著核心球星「SGA」亞歷山大繳出 34 分、13 助攻的神級表現，以及小將華萊士狂飆生涯新高 7 記三分球，終場以 121：111 擊潰金塊。此役亞歷山大正式追平傳奇張伯倫連續 120 場例行賽得分突破 20 分的史詩紀錄，帶領雷霆以 39 勝 11 敗穩居聯盟第一。

亞歷山大在本場對決中展現極致的賽場宰制力，全場 16 投 11 中高效輸出，這項連續 120 場例行賽得分達二十分的紀錄，也讓他追平「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain），並列 NBA 歷史第二位。與其正面交鋒的金塊球星莫瑞則手感冰冷，全場 16 投僅 4 中得到 12 分。雷霆憑藉亞歷山大在第三節的強勢發揮，帶動單節 39：30 的進攻高潮，成功在客場守住勝果並重挫對手排名。

除了核心球星的發揮，雷霆奇兵華萊士的表現驚艷全場。在球隊缺乏多名主力的劣勢下，他臨危受命三分球 11 投 7 中，攻下生涯代表作的 27 分。此外，長人中鋒霍姆格倫雖然數據上僅得 14 分，但在防守端送出 3 次阻攻，有效限制了三屆 MVP 約基奇的發揮。約基奇此役雖有 16 分、7 籃板、8 助攻的準大三元演出，卻也發生多達 6 次失誤，難以在主場挽回頹勢。

金塊總教練阿德爾曼在賽後對裁判的吹判尺度表達強烈不滿。他指出體型較大的球員在罰球判定上往往處於劣勢，並直言亞歷山大單場獲得 13 次罰球，而約基奇卻僅有 4 次，認為這對場上球員極不公平。金塊此役不僅輸球中止主場 2 連勝，西區排名也下滑至第三位，被今日贏球的聖安東尼奧馬刺反超。

