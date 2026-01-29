穩定不等於安定？2026年斜槓新顯學：外送平台轉向「生活安全網」

【記者 陳顗喆／台北 報導】進入 2026 年，台灣勞動力市場出現一個值得關注的現象：兼職外送的目的地，正從「追求高薪」轉向「尋求安全感」。根據社群論壇近日一則引發熱議的貼文顯示，對於許多擁有正職的受薪階級而言，加入外送平台如熊貓外送，已不再僅是傳統定義上的兼差，而是在波動經濟下的「生活安全網」。

市場趨勢：當「穩定」成為財務風險的另一種說法

過去一年，通膨壓力與生活成本的持續攀升，讓許多擁有「穩定工作」的勞動者發現，固定的月薪或排班僅能達到「剛好夠用」的水平。然而，在理財專家眼中的這種「穩定」，在面對生活突發事件時卻顯得極其脆弱。

網路論壇 Threads 近日出現一則轉載度極高的感性告白。發文者是一名擔任「4 休 2」輪班保全的男性，他指出，儘管每個月有 20 天的穩定工時，但這種平衡在「帳單連環炸、家人臨時用錢、修車費、孩子繳費單」等突發開銷面前瞬間瓦解。該文點出了一個社會痛點：當正職薪資與排班被卡死時，勞動者會陷入一種無法應對意外的深度焦慮與無力感。

廣告 廣告

▲Threads文章截圖。

不只是錢，缺乏的是對生活的「掌控感」

這類斜槓族面臨的最大危機不單是財務缺口，更是情緒上的崩潰。發文者提到，在去年曾有多次面臨撐不下去的邊緣，那種「半夜醒來腦袋一直算錢」的壓迫感，反映出當代勞動者對於「無法自主改變現狀」的恐懼。

這種焦慮在開啟外送 App 後獲得了轉機。發文者分享，每當壓力達到頂點，他便戴上安全帽上路，「跑到全身都累，心才比較不慌。」這顯示出外送產業提供了一種關鍵的價值——「可控性」。當正職無法提供更多支援時，外送成了個人能夠自主掌控、即時補強的手段。這種「我還能做點什麼」的積極感，在心理學上提供了強大的安定感與底氣，成為守住家庭日常的最後一道防線。

▲Threads文章截圖。

解決方案：兼差外送轉化為「可控的後盾」

這種靈活的補強模式，讓勞動者在每個月能額外獲得 2 至 3 萬元的彈性收入，成為化解生活尷尬與危機的及時雨。

最令人動容的是，這類「拼命」的背後是對責任的承擔。發文者在文中感性提到，深夜返家時老婆的一句「你餓不餓？」，讓他感受到辛勞換來的是「一家人比較安心的過日子」。這證明了外送平台在 2026 年扮演的角色，已從單純的物流配送，進化為支持勞動者負擔起家庭責任、對抗生活變數的情緒支撐系統。(圖／作者授權提供)