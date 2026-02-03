社會中心／綜合報導

為了確保北部地區穩定供電，完成國家能源轉型重要政策，台電公司預計辦理預算金額達新臺幣435億元的海事工程採購案，為了使案件能如期如質的完成，廉政署受台電公司邀請，偕同經濟部於115年2月3日共同參與「協和電廠更新改建計畫-海事工程採購案」廉政平臺宣示暨第一次聯繫會議，期透過跨域合作，有效管控違失不法風險的發生，杜絕不當外力干預，使同仁安心勇於任事，確保工程的品質及安全，共同守護對人民穩定供電的承諾。

廣告 廣告

廉政署成立十四年以來，社會大眾初期的印象多為「查緝貪腐」，然而，為落實國家「反貪倡廉」的願景，廉政工作不應僅止於事後打擊，更應提前布局，而防貪的最好作為，就是「採購廉政平臺」。





穩定供電承諾!廉政署.經濟部台電公司打造採購廉政平臺

穩定供電承諾!廉政署.經濟部台電公司打造採購廉政平臺（圖／法務部廉政署提供）

法務部廉政署馮成署長表示，目前全國已成立97案廉政平臺，機關採購廉政平臺集合所有正向力量，邀集檢察、調查、專家學者等公、私部門共同參與，透過公私協力、跨域合作，達成行政透明及全民監督之效果，以排除不當外力介入。今日台電公司成立廉政平臺的宣示儀式只是開始，未來廉政署會義不容辭的持續協助經濟部及台電公司透過每一次的聯繫會議管控各類風險，讓工程順利完成創造多方共贏。









穩定供電承諾!廉政署.經濟部台電公司打造採購廉政平臺

穩定供電承諾!廉政署.經濟部台電公司打造採購廉政平臺（圖／法務部廉政署提供）

宣示活動由經濟部賴建信次長、廉政署馮成署長、基隆地方檢察署柯宜汾檢察長與台電公司曾文生董事長致詞共同揭開序幕，與會者包含檢察、廉政與調查等單位、各類專家及廠商等公、私部門人員，宣示活動結束後並立即召開第一次聯繫會議，就未來可能風險及爭議進行討論，研商因應對策。





原文出處：穩定供電承諾!廉政署.經濟部台電公司打造採購廉政平臺

更多民視新聞報導

最新／驚悚畫面曝光！嘉義聯結車撞進早餐店 3人送醫

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦！正義男大生救援也被揍

快訊／嘉義朴子砂石車撞進早餐店！ 至少釀3傷

