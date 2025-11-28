「穩定孩子情緒先穩自己」 專家：越脆弱的孩子反而更能受良好環境影響

陪伴孩子成長需更多耐心 （圖／TVBS）

每個孩子都有獨特的性格特質，對於活潑好動的孩子，父母更需要耐心陪伴與適當引導。專家指出，孩子的腦部發展可分為三大階段：0至5歲的本能腦、6至14歲的自律腦，以及10至18歲的心智腦。研究顯示，先天較為脆弱的孩子，如有自閉症或過動症傾向者，反而更容易受到良好環境的正面影響，擁有更大的成長空間。父母應先穩定自己的情緒，再協助孩子處理情緒，並依照腦部發展階段給予適當的引導與刺激。

周先生和太太育有一個活潑可愛的兒子，天生比較好動，偶爾會有注意力不集中的情況，常常分心跑來跑去。初為人父的周先生一開始也不知道該如何教導孩子，但在多方學習、吸收知識後，他開始透過陪伴和溝通的方式，幫助孩子一步一步邁向良好的成長之路。周先生分享，對於一些行為較特殊的孩子來說，常見的問題包括有些莫名的堅持、難以融入群體，或是無法接受大人的指令等。他表示，當孩子情緒來時，大人可能會感到不耐煩，一開始確實會比較辛苦。但隨著大人做更多功課，了解更多相關知識後，就會明白小朋友在認知上確實需要一些協助。

在日常生活中，許多父母都曾經歷過類似的場景：孩子不小心弄倒了堆好的積木，一臉失望，急著想解釋。此時，家長在旁邊的耐心開導就顯得格外重要。周先生強調，面對好動的孩子，父母首先要穩定自己的情緒，然後才能幫助孩子穩定他的情緒，並在這個過程中教導孩子社會化的認知。新光醫院臨床心理師高華谷指出，穩定孩子情緒的前提是父母先能夠平穩自己的情緒，然後再與孩子一起穩定情緒。他建議家長應該根據孩子的發展階段，了解該年齡層的孩子常見的挑戰，以及下一階段可以瞄準的目標。

專家將孩子的腦部發展分為三大階段。第一階段是本能腦階段，發生在0到5歲之間，這時期大腦主要職掌呼吸、自律神經、睡眠、進食等生存所必需的功能，建議盡量依照正常作息時間行事。第二階段是自律腦階段，落在6到14歲，主要是大腦新皮質發育，這部分大腦職掌語言功能和手腳自主控制的細膩動作，這時可以讓孩子多接觸新的學習和體驗。第三階段是心智腦階段，發生在10到18歲，連接額葉、間腦和腦幹的神經迴路，負責邏輯思考、問題解決、想像力、專注力等大腦最高階的功能，持續給予大量優質的刺激有助於發展「心智腦」。

高華谷表示，在心智腦階段，孩子會發展更高階的認知功能，學習如何思考事情、對未來有更多責任感。他特別強調，這樣的發展順序在特殊需求的孩子身上更為重要，例如專注力不足的孩子以及有自閉症特質的小朋友。根據相關研究，孩子的天生遺傳性格特質會隨著父母提供的環境有所改變。在遺傳上有許多脆弱因子的孩子，如自閉症（ASD）、過動症（ADHD）的孩子，更容易受到父母環境的影響。研究顯示，越是脆弱的孩子，越能隨著後天環境而出現大幅度、正向的改變，這意味著難帶的孩子，未來的成長空間反而更大。

專家進一步指出，三階段腦部發展對於先天比較脆弱的孩子來說，本能腦和自律腦階段最為關鍵。往往這些孩子在本能腦時期沒有打好基礎，就直接培育到自律腦，反而讓發展受到阻礙。全家盟理事長蕭東原建議，讓孩子吃得好、睡得好、玩得好，生活有規律，對他腦部的發展才是最大的幫助。他強調，在基礎發展階段，不要想讓孩子學太多的才藝或學科能力，這樣是揠苗助長，就像在地基不穩的狀況下蓋起高樓大廈，對孩子的將來反而是一個負面的影響，造成他腦部更大的負擔。

