穩定就業雙軌措施：強化補貼、彈性培訓 勞動部高分署守護勞工「減班不減薪」

▲高分署就業服務員向民眾解說僱用安定措施薪資補貼內容。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為即時應對國際情勢變化及美國關稅等因素對特定產業帶來的衝擊，勞動部積極採取行動，推出了「穩定就業雙軌措施」，以維護勞工就業權益，促進社會安定。這項措施結合了「強化版僱用安定措施」與「減班休息勞工再充電計畫」，守護在職勞工，共同達成「減班不減薪」的目標。

▲高分署就業服務員向民眾說明如何填寫僱用安定措施申請表。

面對企業因業務緊縮而實施減班休息的挑戰下，勞動部透過實施「強化版僱用安定措施」，提供勞工於減班休息期間薪資補貼，以達持續僱用、穩定勞雇關係的目的。針對受僱於公告適用的九大行業，包括食品及飼品製造業、紡織業、金屬製品製造業、機械設備製造業等，勞雇雙方若經協商同意實施減班休息達30日以上並完成通報，補貼額度由原本按薪資差額的50%大幅加發至70%，這項措施能為勞工在困難時期提供了堅實的財務保障，符合條件者，可自實施減班休息每滿30日的次日起算90日內，向勞動部高屏澎東分署或透過台灣就業通線上申辦系統提出申請。

同時，勞動部將減班休息期間轉化為提升職場競爭力的黃金充電期。透過「減班休息勞工再充電計畫」，勞工可以利用空檔參加職業訓練，提升專業能力，每小時還可請領190元的訓練津貼。為了讓勞工參訓更方便、企業辦訓更具彈性，勞動部特別放寬了規定：勞工不必再受限於「應於減班時段參訓」，只要在減班期間的空檔時間，都可以參加分署自辦、委辦的在職訓練課程，甚至包括數位學習平台上的各類課程。最暖心的是，這兩項計畫可以合併請領，真正做到對勞工的全面守護。

以從事製造業的小惠為例，她正是這波受到關稅衝擊而實施減班休息的勞工之一，在減班休息前，小惠每月的薪資為3萬6,000元，但實施減班休息後，薪資降至2萬9,000元，薪資短少了7,000元，因此她先透過「強化版僱用安定措施」，每月申領到薪資差額70%的補貼，共計4,900元，再利用減班休息的空檔時間，參加了勞動部高分署辦的職訓課程，同時成功申領了每月2,100元的訓練津貼。透過勞動部計畫支持，小惠不僅充實了個人專業職能，原本因減班而短少的7,000元薪資也得以補足，不用再因減班而煩惱。

高分署郭耿華分署長表示，高分署積極扮演著守護在職勞工的角色，持續提供專人服務，確保符合資格的勞工能順利運用這些資源，穩定就業。勞工朋友或企業若想進一步瞭解相關措施，可撥打免付費客服專線0800-777-888，或電洽高分署諮詢專線07-8210171轉2114，都有專人提供協助。（圖／記者王雯玲翻攝）