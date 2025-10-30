穩定幣已無法迴避 央行首表態納管 財部研議持有、交易課稅

美國首部針對加密貨幣產業立法的「天才法案」(GENIUS Act)上路後，穩定幣加速滲透日常支付場景。立法院財政委員會今天(30日)邀請金管會、中央銀行等首長針對「虛擬資產服務法草案」專題報告並備詢。央行首度表態納管穩定幣；金管會主委彭金隆也表示財政部正在研究對穩定幣等虛擬資產持有及交易課徵相關稅負。

美國「天才法案」(GENIUS Act) 上路後，與美元等法定貨幣掛鉤的穩定幣逐漸擴大使用範圍。根據區塊鏈數據商Artemis的最新報告，從7月法案簽署生效後，市場對穩定幣的接受度顯著提升，8月透過穩定幣完成的商品、服務及轉帳交易額達100億美元，較2月的60億美元增長近7成。企業之間的轉帳占穩定幣支付總額的三分之二，每月規模約64億美元，較2月增幅明顯，而個人之間交易量維持每月16億美元左右。

廣告 廣告

立法院財政委員會30日邀請金管會、中央銀行等首長針對「虛擬資產服務法草案」專題報告並備詢。民進黨立委吳秉睿指出，未來美國發行的穩定幣一定會透過各種途徑進到台灣，且台灣人和企業也不會拒絕，畢竟是和美元掛勾，且還能規避匯率等問題，台灣保險業投資海外資產也不需額外購買避險，台灣已經沒有辦法迴避穩定幣議題。

民進黨立委鍾佳濱質詢時指出，立法院法制局已經提出對虛擬資產的稅務規範，因為是資產，所以會有交易，未來也會面臨課稅問題。對此，金管會主委彭金隆表示，專法不會擬定稅制相關條文，但財政部已經著手研議。彭金隆說：『(原音)財政部，據我所知他們應該也在做這研究，因為這個通常稅的部分我們不會在專法裡面擬定，財政部應該會根據它的性質跟它交易的屬性來釐清，該課什麼樣的稅賦制度。』

央行也首度正式表態納管穩定幣。央行副總裁朱美麗指出，我國未來穩定幣監理原則將與美國、歐盟等主要經濟體相似，涵蓋發行許可、發行人資格、資產區隔、準備資產管理、禁止付息與資訊揭露等關鍵規範。考量穩定幣性質類似於「向不特定大眾吸收資金」，與現行電子支付機構的儲值款項相似，發行人必須將部分準備資產提存於中央銀行作為準備金，其餘資產可用於存款或購買高品質、高流動性的金融商品，像是短期債券或票券等。更重要的是，準備資產的總價值必須「大於或等於」所發行的穩定幣金額，以防範擠兌風險，確保用戶能以面值贖回法定貨幣。(編輯：鍾錦隆)