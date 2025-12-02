穩定幣成趨勢 貿協：台廠估因客戶需求採用

▲黃志芳今（2）日表示，隨著國外客戶逐漸採納穩定幣作為交易工具，相信以出口導向為主的台灣產業也將會因應客戶需求再採納。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 美國《天才法案》（GENIUS Act）7月，奠定美國政府對於穩定貨幣綁定美元的方針，而穩定幣因為具備有「快、穩、省」等優勢，許多國外廠商逐步採取穩定幣交易。貿協董事長黃志芳今（2）日表示，隨著國外客戶逐漸採納穩定幣作為交易工具，相信以出口導向為主的台灣產業也將會因應客戶需求再採納。



據通過的《天才法案》，美國政府明定穩定幣的監管機關、發行方資格及儲備要求，將穩定幣納入金融監管體系，並視為美元的延伸，成為國際供應鏈使用的支付工具。



據全球四大會計師事務所之一的安永調查，2025年針對350位高階主管進行的調查，已有 41%企業使用穩定幣，平均可降低跨境支付成本逾1成。貿協所公布的「貿協經貿指數」最新調查，已有近 5% 國內企業與8% 海外台商開始嘗試以穩定幣進行跨境支付。



黃志芳表示，外界對於穩定幣了解不深，認為大家提到加密貨幣就會跟跨境洗錢、駭客行為及投資掛勾，但實質上穩定幣是與特定貨幣，如與美元1比1對應產品，具備有國際貨幣的穩定性，確實同時也滿足數位貨幣的快速交易模式。

他表示，國內跨境支付往往交易時間拖得比較長、交際成本較高，而跨境支付手續費更可能高達5%。但穩定幣跨境支付手續費可以降得非常低，一個按鍵之下幾秒內就可以完成一筆交易，面對匯率波動較高市場，就可以降低匯率不確定性及對沖壓力，具備「快、穩、省」的優點。



對於國內業者僅有5%採納穩定幣、8%海外台商，使用率偏低原因。黃志芳說明，國內廠商是否採用，很大程度受到國際客戶需求，當美國《天才法案》通過以後，穩定幣受到美國廠商重視，那麼台廠因應國外客戶需求勢必也會採納。



過去有專家舉例，在美國、日本、台灣、德國有布局、24小時不間斷生產的「護國神山」台積電相當適合發行自身穩定貨幣，可以減少國際供應商支付的匯損、內部資金移動耽擱等問題。



對此，黃志芳回應，不方便代表業者回應，但也說任何貨幣都有其風險，大企業都為了避免傳統支付所面臨風險，都會選擇發行穩定幣。此外，他也提及，部分新興國家因為本身貨幣政策波動比較大，很大程度採納穩定幣，如果台灣廠商有意願前進這些國家，採用穩定幣將會重要工具，「業者最頭痛的倒不一定是關稅，而是匯率。」



而目前國內廠商使用穩定幣是合法，但是無論是發行、會計、稅務規則都尚未成型，是否政府有必要在會計準則、資產認列等遊戲規則建置完成？



黃志芳強調，貿協對於穩定幣沒有立場去對法規、政策發表評論，同時也多次重申貿協並非鼓勵廠商是否一定要使用穩定幣，「貿協的角色是中性的」，而是在說明國際上趨勢，並且讓廠商更加了解這新型交易工具，讓廠商做出最好判斷。



為了讓國內廠商掌握國際穩定幣趨勢，他表示，貿協15日將在台北國際會議中心舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，會議包含國際視角、政策、技術及實務案例等四大主題。

活動將會邀請來自日本加密資產商業協會（JCBA）、韓國金融科技產業協會（KORFIN）、新加坡Circle以及VISA來台剖析穩定幣趨勢。據悉，目前均有國內製造業大廠、金融業者及電商業者等300家企業報名。

報名網址： 穩定幣與國際貿易未來論壇

