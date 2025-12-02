穩定幣成趨勢 貿協：台廠估因客戶需求採用
[NOWnews今日新聞] 美國《天才法案》（GENIUS Act）7月，奠定美國政府對於穩定貨幣綁定美元的方針，而穩定幣因為具備有「快、穩、省」等優勢，許多國外廠商逐步採取穩定幣交易。貿協董事長黃志芳今（2）日表示，隨著國外客戶逐漸採納穩定幣作為交易工具，相信以出口導向為主的台灣產業也將會因應客戶需求再採納。
據通過的《天才法案》，美國政府明定穩定幣的監管機關、發行方資格及儲備要求，將穩定幣納入金融監管體系，並視為美元的延伸，成為國際供應鏈使用的支付工具。
據全球四大會計師事務所之一的安永調查，2025年針對350位高階主管進行的調查，已有 41%企業使用穩定幣，平均可降低跨境支付成本逾1成。貿協所公布的「貿協經貿指數」最新調查，已有近 5% 國內企業與8% 海外台商開始嘗試以穩定幣進行跨境支付。
黃志芳表示，外界對於穩定幣了解不深，認為大家提到加密貨幣就會跟跨境洗錢、駭客行為及投資掛勾，但實質上穩定幣是與特定貨幣，如與美元1比1對應產品，具備有國際貨幣的穩定性，確實同時也滿足數位貨幣的快速交易模式。
他表示，國內跨境支付往往交易時間拖得比較長、交際成本較高，而跨境支付手續費更可能高達5%。但穩定幣跨境支付手續費可以降得非常低，一個按鍵之下幾秒內就可以完成一筆交易，面對匯率波動較高市場，就可以降低匯率不確定性及對沖壓力，具備「快、穩、省」的優點。
對於國內業者僅有5%採納穩定幣、8%海外台商，使用率偏低原因。黃志芳說明，國內廠商是否採用，很大程度受到國際客戶需求，當美國《天才法案》通過以後，穩定幣受到美國廠商重視，那麼台廠因應國外客戶需求勢必也會採納。
過去有專家舉例，在美國、日本、台灣、德國有布局、24小時不間斷生產的「護國神山」台積電相當適合發行自身穩定貨幣，可以減少國際供應商支付的匯損、內部資金移動耽擱等問題。
對此，黃志芳回應，不方便代表業者回應，但也說任何貨幣都有其風險，大企業都為了避免傳統支付所面臨風險，都會選擇發行穩定幣。此外，他也提及，部分新興國家因為本身貨幣政策波動比較大，很大程度採納穩定幣，如果台灣廠商有意願前進這些國家，採用穩定幣將會重要工具，「業者最頭痛的倒不一定是關稅，而是匯率。」
而目前國內廠商使用穩定幣是合法，但是無論是發行、會計、稅務規則都尚未成型，是否政府有必要在會計準則、資產認列等遊戲規則建置完成？
黃志芳強調，貿協對於穩定幣沒有立場去對法規、政策發表評論，同時也多次重申貿協並非鼓勵廠商是否一定要使用穩定幣，「貿協的角色是中性的」，而是在說明國際上趨勢，並且讓廠商更加了解這新型交易工具，讓廠商做出最好判斷。
為了讓國內廠商掌握國際穩定幣趨勢，他表示，貿協15日將在台北國際會議中心舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，會議包含國際視角、政策、技術及實務案例等四大主題。
活動將會邀請來自日本加密資產商業協會（JCBA）、韓國金融科技產業協會（KORFIN）、新加坡Circle以及VISA來台剖析穩定幣趨勢。據悉，目前均有國內製造業大廠、金融業者及電商業者等300家企業報名。
報名網址： 穩定幣與國際貿易未來論壇
更多 NOWnews 今日新聞 報導
逾4成企業使用、降低跨境支付成本1成 穩定幣開啟企業結算新時代
穩定幣重塑全球支付 貿協辦論壇邀Circle、VISA及日韓星權威來台
穩定幣發行規範類似美歐！若成跨境支付工具 央行將研議申報規範
其他人也在看
工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞]半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 14
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
魏哲家一句話點火！「這檔」挑戰第3根漲停 晶睿、威潤開盤即攻頂...塑膠族群亮3紅燈
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日開高207.82點至27,550.35點，最高一度上漲399.36點至27,741.89點，截至上午9時25分暫報27,706.11點，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 16
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
Q3獲利暴增近600%！「這PCB概念股」週漲近30%創23年新高 受惠蘋果備貨升溫飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，印刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，像是上游原物料軟性銅箔基板（FCCL）指...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
滿手訂單將建3座新廠！自營商重砸12億補貨台達電 這PCB股「3天飆27%」獲寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日終場跌283.95點，收在27,342.53點，跌幅1.03%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超24.58億。...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 8
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
孫正義稱 含淚出清輝達股票
軟銀集團創辦人孫正義1日首度回應出清輝達持股一事。他強調，若資金充裕絕不會賣股，為了支持AI下一階段布局，特別是對OpenAI的重大投資，他別無選擇只能「含淚出脫」。他也駁斥AI泡沫理論，表示AI只要貢獻全球國內生產毛額（GDP）10％便可回本。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 10
記憶體股像坐雲霄飛車！飆完又跌怎麼辦？專家拆解「真相」：華邦電、南亞科、群聯一次看清楚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近日在AI需求拉動下強勢衝高，但股價節奏宛如雲霄飛車，一天跳空、一天下殺，上周才剛歷經劇烈震盪，旋即迎來反...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電回神！一度漲30元至1440元 股市名師：季線1390元最安全
台積電回神！今（2）日盤中一度上漲20元至1,435 元，專家指出，若投資人想布局，靠近季線約1,390 元的位置相對更具安全性。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 3
布局到2026也沒問題！外媒點名「這3檔」最值得買標的 台積電也上榜
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導投資媒體《TheMotleyFool》最新報導指出，美股11月初表現疲弱，但在感恩節前夕迅速反彈，標普500也重新逼近歷史新高。面對...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
手握記憶體、玻纖布雙題材！「它」3天飆20%...今再漲逾5% 盤中炸近126億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日開高漲逾300點，截至12點暫收27,589.37點，上漲246.84點、漲幅0.9%。觀察盤中成交額前5檔個股，權王台積電（2...FTNN新聞網 ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
台股明年劍指34000點！法人提醒低點落在這時候，「金馬選股術」伺機布局
今年以來金融市場波譎雲詭，眾人在短時間內陸續見證歷來罕見的行情，展望2026年，可能會有哪些驚喜或驚嚇呢？法人認為，台股明年將以「微笑曲線」走向32,000點，年中逢低布局，第一、四季為高點，樂觀情境甚至有望挑戰34,000點。富邦投顧董事長陳奕光分析，台灣的超額儲蓄將將突破5兆元，貨幣型基金可望成為股市潛在動能，ETF新血以及當沖融資更趨熱絡之下，加上台股......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 1
台達電砸37億溢價收購 晶睿漲停爆12萬張買單排隊搶買
台達電（2308）昨日召開重訊記者會表示，將以每股100元溢價16%，砸約37億元將旗下子公司晶睿通訊股份全數吃下。消息一出，晶睿（3454）今日股價開盤就鎖上漲停價93.6元，更有近12萬張買單排隊等買，台達電也並未閒著，同步上漲2%同歡，直逼千元大關。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 1
有機會超車0050？這類ETF崛起「投資人瘋買」 阮慕驊曝2因子是勝敗關鍵
近年台股ETF市場快速膨脹，而去（2024）年最受矚目的莫過於主動式台股ETF，財經專家阮慕驊分析，主動式ETF可以保留比被動式ETF更多的現金部位，被認為有較大的股市多空行情的因應空間，吸引大量投資人出手。至於有沒有機會、如何打敗被動式ETF？阮慕驊指出，「主動式ETF的選股」、「投資組合是否掌握了市場主流族群」將會是勝敗關鍵。阮慕驊透過臉書發文分析，主動......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2