穩定幣支付回升！奧丁丁砸千萬美元回購股票 強化跨境結算布局
【記者呂承哲／台北報導】全球穩定幣支付與跨境金流科技板塊近期強勢回升，重新成為國際資本市場焦點。根據公開資料，主要美元穩定幣企業 Circle（CRCL）於美東時間上週五（11/28）上漲約 10%，反映市場對穩定幣在企業級支付、供應鏈金流與跨境結算的應用期待升溫。
外媒分析指出，Circle 股價反彈主要受三大因素帶動。首先，其企業級跨鏈結算架構 Arc Network 技術推進快速，跨鏈穩定幣傳輸、可程式化結算與自動化對帳等功能逐漸成熟。其次，Circle 與大型金融機構的整合測試持續深化，使數位美元結算更貼近落地。第三，穩定幣供應量擴張。Lookonchain 數據顯示，Circle 近期在 Solana 上新增約 5 億美元 USDC，而美元穩定幣自 10 月中以來總供給增加逾 10 億美元，通常被視為跨境交易需求成長的前置訊號。
隨著穩定幣基礎建設日趨成熟，市場焦點也從底層協議轉向可在實際商業場景使用的「企業級應用層」，涵蓋企業支付、供應鏈結算與跨境對帳等服務。其中，奧丁丁母集團 OBOOK Holdings Inc.（NASDAQ：OWLS）因具備將穩定幣導入旅宿 OTA、全球電商與跨境商務流程的能力，近期成為市場觀察指標之一。根據交易所資料，OWLS 於 11/28 盤中一度大漲近 20%，終場收漲約 16%，成交量同步放大。
奧丁丁日前公告啟動 1,000 萬美元股票回購計畫，將依據美國證券交易法 10b-18 條規定，於未來期間透過公開市場或私下協商方式執行。公司表示，回購旨在提升資本配置效率並強化股東權益。
奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱（Darren Wang）指出，OWLS 目前股價未能完全反映公司基本面與全球布局，強調企業正進入支付科技、穩定幣結算與 AI 自動化三大領域的「匯流關鍵期」，並即將迎來多項產品發布。回購計畫則展現公司對長期價值的信心。
策略藍圖方面，奧丁丁正推動三項核心技術路線。第一，整合全球主要發卡組織的支付網絡，目前已進入技術驗證最後階段，未來可望透過國際信用卡與金融卡網絡直接完成穩定幣結算，將數位資產帶入主流金融體系。第二，打造基於美元穩定幣的跨境結算架構，以支援企業級可編程支付與跨鏈流動性。第三，加速部署 x402 AI 自動化支付引擎，推動自動化與 AI agent-based 商務應用，以全面提升企業結算效率。
公司治理方面，奧丁丁將依市況彈性調整回購步調，可透過公開市場、協商交易或大宗交易執行。公司並無義務回購固定數量股票，計畫可依市場條件或企業需求調整、暫停或終止。
隨著穩定幣從交易工具邁向企業金流基礎建設，跨境即時美元結算、鏈上對帳與 AI 自動化財務流程被視為 2025 年金融科技三大趨勢。市場普遍認為，能成功把穩定幣導入真實商業場景的企業，將在下一波金流科技革新中搶占先機。
