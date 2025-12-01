穩定幣支付強勢！Circle飆10%、OWLS 漲16%、「企業級金流」熱浪來了

[Newtalk新聞] 全球穩定幣支付與跨境金流科技板塊近期明顯回升，成為國際資本市場重新關注的方向。根據公開資料顯示，主要美元穩定幣企業 Circle（CRCL）於美東時間上週五（11／28）上漲約 10%，產業對穩定幣在企業級支付、供應鏈金流與跨境結算場景的應用潛力再度升溫。

根據 Yahoo Finance 等外媒分析，Circle 的強勁表現包含三大關鍵因素。首先是 Arc Network 技術進展加速。Circle 宣布其企業級跨鏈結算架構 Arc Network 測試進度推進，包括跨鏈美元穩定幣傳輸、可程式化結算、自動化對帳等功能逐步成熟，市場關注其在合規美元結算中的角色。其次，Circle 與傳統金融機構合作持續深化。Circle 近期與大型金融機構就數位美元結算進行整合與測試，反映穩定幣在企業級支付領域的採用進度加速。再者，美元穩定幣供應擴張，鏈上活動增強。

廣告 廣告

根據Lookonchain數據顯示，Circle 近期在 Solana 上新增發行約 5 億美元 USDC，而主要美元穩定幣自 10 月中以來總供給量新增超過 10 億美元，市場通常將此視為跨境交易需求與美元流動性增加的前置訊號。

應用層企業受關注 奧丁丁（OWLS）為近期市場觀察焦點之一

在穩定幣基礎建設快速成熟下，市場焦點逐漸從底層協議延伸至具備商業落地能力的「企業級應用層」。企業支付平台、供應鏈結算服務、跨境對帳工具等皆為關注重點。

於此板塊背景下，奧丁丁母集團OBOOK Holdings Inc.（NASDAQ：OWLS） 的市場交易活動也備受觀察。根據美國交易所公開資料，OWLS 於美東時間上週五（11/28）盤中漲幅一度接近 20%，並伴隨交易量放大，終場收漲約 16%。市場分析人士指出，當支付科技與穩定幣板塊同步走強時，能將穩定幣導入旅宿 OTA、全球電商、供應鏈與跨境商務等真實場景的應用層企業，往往更容易受到市場注意。

奧丁丁先前已公告啟動 1,000 萬美元股票回購計畫。該回購將依據 1934 年美國證券交易法的 10b-18 條相關規範，在未來期間內透過公開市場、大宗交易或私下協商等方式依法執行。公司表示，此計畫旨在提升資本配置效率、強化股東權益，相關資訊均已依規公開揭露。

國際市場普遍認為，穩定幣正從交易用途邁向企業級金流基礎建設，呈現三項趨勢，包含：跨境美元即時結算（T 0/T 1）需求快速成長；企業導入可程式化金流、鏈上結算證明與自動化對帳需求上升；以及 AI 與穩定幣融合成為下一代企業財資流程主流。支付科技與穩定幣結算的結合，被視為 2025 年金融科技領域的重要結構性主題。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

提左營三建設構想 林岱樺：新上里更勝台北天母

谷歌與輝達只能活一個？兩圖表看懂台廠誰是大贏家