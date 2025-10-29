穩定幣支付新勢力！奧丁丁金流業務橫跨美國40州，背後是怎麼辦到的？
以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的區塊鏈科技公司OBOOK Holdings Inc.（納斯達克代號：OWLS），正式於美國納斯達克全球市場完成直接掛牌上市，象徵奧丁丁跨入國際資本市場的新里程碑，也意味亞洲金融科技產業邁向更高層級的全球舞台。
從溯源到支付，奧丁丁的區塊鏈之路為何能說服華爾街？
奧丁丁從食品溯源與旅宿平台起家，逐步擴展至跨境支付與穩定幣基礎建設，其核心產品「奧丁丁支付（OwlPay）」以區塊鏈技術打造合規、透明且高效的支付體系，為企業提供可信的穩定幣金流架構。創辦人王俊凱表示，「這不只是金融創新，更是對現實世界的回應。我們希望讓全球企業跨境交易更安全、更快、更具成本效益。」
OBOOK在掛牌當日也敲響納斯達克開市鐘，象徵台灣區塊鏈企業首次站上國際金融舞台的高峰。然而，王俊凱強調，上市只是起點，下一階段奧丁丁將持續投資於合規技術、研發創新與全球市場拓展，為股東創造長期價值，「我們的使命不變，用區塊鏈技術重塑企業與消費者的跨境金流模式。」
跨越監管高牆，奧丁丁如何建立「全球穩定幣支付護城河」？
在成功登上納斯達克後，奧丁丁今（29）日再度宣布重大監管突破，取得美國華盛頓州、堪薩斯州與北卡羅來納州三地的資金支付執照（Money Transmitter Licenses, MTLs），使其金流業務覆蓋範圍正式擴大至40州。這是全球金融科技界極為罕見的成就，顯示奧丁丁已成為少數能橫跨多州營運的區塊鏈支付企業。
為何華盛頓州執照特別關鍵？
奧丁丁執行長王俊凱指出，「華盛頓州監管要求嚴格、審核時間長，這份執照象徵我們多年的努力獲得肯定。」華盛頓州是美國重要金融與科技中心，能獲其認可意味奧丁丁的營運架構、內控流程與KYC／AML制度皆達國際金融標準。
奧丁丁旗下的「OwlPay」主打合規、可擴展且高效的跨境穩定幣支付服務，協助企業降低傳統跨境電匯的時間與成本。王俊凱表示，未來支付體系正逐步從銀行帳戶轉向區塊鏈錢包，「穩定幣將成為國際結算的新基礎設施」。奧丁丁的戰略目標是讓金融機構與商家能安心採用區塊鏈支付，而非受限於法規風險。
全球監管網絡正在成形，奧丁丁如何取得國際信任？
除了美國40州外，奧丁丁已於波蘭取得虛擬資產服務提供者（VASP）資格，並正升級為符合歐盟MiCA規範的CASP，另申請電子貨幣機構（EMI）執照。同時在日本取得Bank API執照，在香港、新加坡與拉美市場同步推進。這意味奧丁丁正朝「全球穩定幣合規網絡」邁進，以合規力打造企業級支付基礎設施的核心優勢。
從最初的旅宿平台到成為全球金融科技股，奧丁丁的轉型歷程，是台灣少數從消費端應用跨入金融基礎設施領域的案例。奧丁丁以「現實世界應用」為核心策略，逐步將區塊鏈導入食品溯源、電商支付與企業財務流通，最終以OwlPay成為穩定幣金流基礎建設的核心品牌。
什麼讓奧丁丁的穩定幣策略與其他金融科技不同？
奧丁丁不是單純推出代幣，而是專注於建立「法幣＋區塊鏈」並行的支付基礎架構。公司以端到端的透明機制、嚴謹的客戶身份驗證（KYC）及反洗錢（AML）流程，打造受監管機構與企業客戶信任的穩定幣支付方案。這種「從監管出發」的策略，使奧丁丁得以在多國快速取得執照，並為跨境支付市場提供真正可落地的解方。
