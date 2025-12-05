穩定幣支付竄起 美咖啡店拒刷卡增加一半利潤

很多小店因為節省手續費，只能有限度的提供刷卡服務。在美國就開始有咖啡店改用穩定幣支付，強調同樣方便卻不用付給銀行一大筆交易費用。這種原本只存在加密市場的工具，正快速進入日常消費。跨國企業則利用它減少中間轉帳成本。但在交易更快速的同時，也伴隨洗錢與隱私風險。從零售到金融巨頭都陸續擁抱穩定幣，這種新的交易方式正在改寫全球支付版圖。

來到精品咖啡店點上一杯香醇的咖啡，但這裡不刷信用卡，而是使用一種話題最熱的交易方式。

知名華爾街市場分析師 李湯姆：「穩定幣已經證明轉移資金對消費者非常有利，商家也喜歡，因為無需承擔退單的風險。」

只要利用app，就能進行數位支付，跟信用卡或簽帳卡沒有太大差別。

精品咖啡店共同創辦人 普雷斯頓：「我們開發了Drip支付應用程式，連接到Square POS，使用Square允許的API，消費者可以打開手機APP，用他們的簽帳卡直接無縫轉入穩定幣，一美元對一美元，使用基礎鏈，可以像使用普通手機支付應用程式一樣，用它來點咖啡。」

商家會希望顧客改用穩定幣，就是因為中間的各種手續費太多，精品咖啡店老闆就說，使用信用卡的消費方式，對他們這種利潤本來就不多的小店而言，確實是很大一筆開支。

精品咖啡店共同創辦人 普雷斯頓：「如果把信用卡交易費用比作公司的一名員工，它將是薪酬最高的員工，信用卡網絡和銀行從小企業中賺取的利潤，遠超那些真正為企業付出努力的員工的薪水。」

根據統計美國商家在2024年，光是支付信用卡手續費就高達1870億美元。穩定幣有機會削減這筆龐大的成本。

加密貨幣支付服務公司 佩爾：「對於利潤微薄的公司來說，假設產品的利潤率僅為5%到10%，信用卡手續費卻高達3%到4%，這意味著手續費吞噬了一半的利潤。」

不只是小本經營的商店，常需要跨國金融交易的企業，也能藉由穩定幣，省下一大筆費用。

金融包容聯盟政策分析主管 紐納姆：「傳統支付系統的問題在於資金從你的銀行流向對應銀行，再到受益人的對應銀行，最終才到達受益人，涉及多方中間人，這些層層環節增加了交易成本。」

尤其對於貨幣波動劇烈的國家來說，穩定幣已超越比特幣與以太幣，成為最常使用的加密資產。

阿根廷製片人 迪茲：「如果用比索儲蓄就完蛋了，如果用比索消費也完蛋，所以比特幣一開始是個很好的起點，但後來我發現穩定幣是更可靠的交易來源。」

但專家也警告，目前使用這些穩定幣，不但可能成為洗錢的工具，更可能有隱私風險。

美國反洗錢專家協會高級主管 蒂姆：「我在北維吉尼亞為我兒子的PTA付會費，然後去了密西根大學買了一件密西根T恤，看到這些很快就能拼湊出來，即使只是區塊鏈上的一個數字等等，真的有多少人符合這個描述，然後實際上就能鎖定我。」

渣打銀行最新研究報告估計，未來三年內將有高達一兆美元的存款，湧向美元穩定幣。目前Visa跟萬事達也在積極布局，跨足穩定幣。未來這種加密幣的支付模式，勢必影響金融市場。

