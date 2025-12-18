穩定幣政策央行怎麼看？ 總裁：銀行業者先行，當然也有科技業參與

央行總裁楊金龍表示，國際局勢和地緣政治變化，2026年全年經濟溫和成長。

今日中央銀行第4季央行理監事長會、也是年終記者會。總裁楊金龍對於問題一一答覆，不管是匯率、利率或者房市，接問有所答。今年是台灣經濟成長亮眼一年，明年僅不差。對於穩定幣發展，他也不諱言。

「大象也需要翻身！」在第4季央行理監事後記者會後，央行總裁楊金龍，面對記者提問回覆。無異中也就是說，遊戲規則會改變。他表示，尊重金管會規劃，以銀行業者先行為主。他表示，並非甩鍋，而是穩健中執行。

而今日記者會仍聚焦於匯率、利率和房市；畢竟這是民間大事。如同他說言，政府要給年情人協助。然而，從他的臉部線條可見溫和，或許終於到年底，不管外界評價，但至少今年戰略的執行，他至少是心寬的。

廣告 廣告

因為2025年9月本行理事會會議以來，伴隨AI等新興科技應用發展，全球製造業景氣續呈擴張，全球經濟溫和成長；近月國際原油價格下跌，全球通膨持續降溫。9月以來，主要央行貨幣政策步調不一。

更多鏡週刊報導

挑戰明年台灣營收200億元 王品陳正輝談大陸市場有「這趨勢」

長榮聖誕飛行耀驚喜 全球精選航線限時73折、驚喜價3,123元起

AI帶旺用電需求！士林電機2028年訂單已滿 明年不排除漲價反映成本