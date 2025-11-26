穩定幣發展受比特幣暴跌影響？專家：生態圈正續擴大

比特幣近來急跌讓全球市場神經緊繃，是否影響穩定幣發展，備受關注。國內專家今天(26日)指出，觀察近期穩定幣和比特幣的走勢變化，發現比特幣此波跌幅大約3成，但同時期穩定幣的市值反而增加10%，顯示兩者走向是兩件事。另外，比特幣受資產炒作以及各種幣圈新聞影響，相反的，穩定幣的生態圈正持續擴大。

比特幣從10月初的12.5萬美元高點，一路跌至8萬美元附近，市值蒸發超過1兆美元，這波劇烈震盪讓許多投資人擔憂加密貨幣熊市來襲。德意志銀行甚至提出警訊，認為此波比特幣下跌，複雜程度與潛在風險都勝過以往，尤其在比特幣的避險地位逐漸喪失後，甚至難以恢復過去的強勢漲勢。

廣告 廣告

比特幣急跌是否影響穩定幣的發展，備受關注。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，全世界使用穩定幣占GDP的比重最高的國家，集中在非洲、中東以及拉丁美洲，主要是因為這些地區的銀行匯款成本相當高，有些民眾甚至被銀行列為拒絕往來戶，因此也讓這些地區的穩定幣使用相當興盛。

他也指出，川普賦予穩定幣法源，要求支付型的穩定幣發行者，必須同時提列等值的美元或是美債，雖然各界關注川普用意是為增加美債買盤為美元續命，但不可否認的，川普此舉正讓穩定幣的生態圈持續擴大，至於比特幣則受資產炒作以及各種幣圈新聞影響，兩者發展已成為兩件事情。林啟超說：『(原音)你可以看到有一些券商開始接受穩定幣的下單，甚至像VISA開始現在有跟穩定幣有一些往來，這些東西都是未來他們生態圈擴大很重要的理由。所以比特幣跟穩定幣那是兩件事情，穩定幣的生態圈會持續擴大，那比特幣比較會受到很多包括資產炒作或各式各樣幣圈的一些新聞影響。』

林啟超也指出，美國財政部估算至2030年穩定幣市值最小應該是1兆美元起跳，顯示穩定幣生態圈將持續擴大。

遠東銀行AI數位金融副總戴松志也表示，目前各國對於加密貨幣的監管持續推出，這也顯示產業不會就此消失，未來穩定幣如何從虛擬走向實體，恐怕更值得思考。(編輯：沈鎮江)