穩定幣發行 傳統金融首當其衝

穩定幣的話題最近很熱，連央行都在10月30日的立法院財委會備詢時表示，穩定幣未來確實可能衝擊銀行體系，導致銀行存款流失。

早在10月國慶期間，川普為了反制稀土出口禁令，放話加徵中國關稅100％，一語引發了全球避險情緒，不僅國際股匯市劇烈震盪，連加密貨幣市場都全線崩跌，據估計，幣市總市值不但蒸發了10.69％，爆倉金額更是達到了193.6億美元，刷新了歷史紀錄。

對岸的人民銀行顯然也受到了衝擊，10月19日，《金融時報》報導，包括螞蟻、京東在內的多家中國企業在收到人民銀行和國家網信辦不得推進的指示後，已決定暫停穩定幣推進計畫。

現實狀況是，傳統美元穩定幣正在構築影響全球的新金融王國。穩定幣發行商的腳步不會停止，他們正在第一步進入跨境支付領域，並悄悄改變金錢流動的地景，台灣根本不可能獨善其身，因為占台灣銀行業放款餘額6成的「企業金融」將首當其衝。

香港的審慎推進反映了特別行政區的獨特地位。一方面，香港希望通過《穩定幣條例》立法鞏固其國際金融中心地位；另一方面，大陸監管機構也為香港的探索畫定了界線。隨著數位貨幣與傳統金融的加速融合，監管將很快成為塑造國家金融競爭力的核心要素。

現在的情勢是，日本積極擁抱、美國艱難平衡、歐洲精密布局和香港審慎試探，但背後實情是，不同的金融體系正分別進行多場大規模的實驗。

台灣的情況也在發生微妙變化。10月21日國泰金控總經理在參加論壇時首度鬆口表示，正在考慮發行穩定幣。為什麼？答案很簡單，在美中對峙升溫、去全球化和貿易撕裂的今天，企業決策者正在歷經一個前所未有的決策考驗，而企業金融首當其衝。

以科技廠商為例，據信很多海外客戶已開始詢問，能否將部分應收帳款改用穩定幣支付。未來幾年，以部分美元穩定幣進行跨境收款的需求會越來越大。

而台灣，相關法規已在研議中，但市場需求已逐步浮現，企業更傾向透過銀行來管理此類新型資金流。金融機構必須開始儲備穩定幣資產，否則必將流失部分法金部門客戶。

一般預期，穩定幣用在跨境交易只是第一步，真正的影響是，穩定幣使技術滲透率提高，全球金融體系將出現一個區塊鏈上的平行時空，下一步非常可能是穩定幣計價的股票、債券、期貨等萬物上鏈的時代，就會開始影響消金部門客戶的資產管理業務。

事實上，台商在海外也開始面臨另一場穩定幣的煙硝戰火。當2024年貝萊德帶著代幣化貨幣市場基金BUIDL高調入場的那一刻，真實世界資產（RWA）代幣化這一概念，就開始以前所未有的速度，從加密行業的邊緣地帶衝向了全球金融舞台的中央，這不僅是一個金融巨頭的戰略布局，也是一個明確的訊號：連接傳統金融與數位世界的橋梁正在被夯實，一個全新的金融範式正開始孕育。

以東南亞為例，大陸科技巨頭早就開始以RWA頻頻接觸我的公司，希望建立應收帳款的上鏈合作，其積極程度難以想像。據說台灣的金控也在進行RWA運作的可能性，部分金控甚至已被金管會列入了沙盒實驗。但兩岸在上鏈技術上的成熟度還差距甚遠，短時間內仍難同台競爭。

我感覺吧，一場沒有煙硝的戰爭，正在引發一個未來新世界的金融秩序爭霸。區塊鏈究竟是維持霸權的桂冠，還是革命者手中的顛覆武器，現在還看不出來，但打破金錢流動的趨勢已經無法阻擋。（作者為創投合夥人）