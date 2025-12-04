穩定幣真能取代貨幣？楊金龍：難成支柱 新台幣版誘因有限

央行總裁楊金龍認為，新台幣穩定幣在實體經濟中，即便可作為一種支付工具，民眾是否願意買單還取決實際需求。李政龍攝



中央銀行總裁楊金龍今（12/4）日赴財金公司進行專題演講，對於穩定幣發展，他直言，穩定幣雖有支付潛力，但不符合BIS提出的「貨幣單一性、彈性與完整性」三項貨幣測試標準，難以成為貨幣體系支柱，況且我國支付體系已相當完整，新台幣穩定幣在實體經濟中，即便可作為一種支付工具，本質上與電子支付同屬「先儲值、後消費」（Pay Before），民眾是否願意額外把資金鎖在穩定幣錢包中，仍取決於實際需求。

楊金龍今日出席財金公司「114年度金融資訊系統年會」，以「支付的數位化創新與央行扮演的角色」為題發表專題演講。

楊金龍表示，穩定幣本質上是代幣化資產的一種，源自比特幣等虛擬資產價格波動過大，市場對「相對穩定的交易媒介」產生需求。以法幣資產作價值擔保的穩定幣，如USDT、USDC，通常以1：1與美元掛鉤，兩者合計市值占所有穩定幣逾八成，雖然穩定幣在整體虛擬資產市值中占比不高，但卻支撐多數虛擬資產交易，是目前市場重要的避險與交換工具。

他指出，國際主流穩定幣多未納入完整金融監管，又多採匿名制，強調跨境快速、手續費低，雖具跨境支付優勢，卻也放大洗錢、詐欺與資金移轉風險；一旦發行人資產品質不佳或面臨擠兌壓力，穩定幣兌回價值可能脫鉤，持有人權益難以保障。

楊金龍引述國際清算銀行（BIS）分析指出，穩定幣之所以難成為貨幣體系支柱，主要是三方面不符標準：第一，貨幣單一性不足，不同發行人、不同穩定幣間存在折溢價與信任落差；第二，供給缺乏彈性，多採100％準備金模式，無法像銀行體系因應經濟循環調節信用創造；第三，完整性不足，跨境、匿名、自我託管特性，使KYC與防制不法交易較為困難。

他強調，在未來代幣化金融體系中，「央行＋商業銀行」雙層貨幣架構仍是核心，私部門發行的穩定幣與存款代幣，終究需要由央行數位貨幣（CBDC）作為清算資產與價值定錨，才能兼顧安全性與互通性，避免演變為類似歷史上「野貓銀行」的亂象。

在監理面向上，他提到，美、歐、日、新加坡等已陸續建立穩定幣與虛擬資產監理框架，包括專法管理、納入虛擬資產通案規範，或修正既有支付法規納管。國內則由金管會研擬「虛擬資產服務法」草案，將穩定幣一併納入，方向與歐盟模式相近。發行機制方面，可比照電子支付儲值款規範，要求發行人將收到的法幣全數轉為準備資產，並以高安全、高流動性標的為主，確保持有人可按面值贖回。

楊金龍提醒，若穩定幣得對持有人支付利息或收益，未來規模擴大，可能分食銀行存款、弱化金融中介功能，甚至形成「影子銀行」。因此，歐盟MiCA及美國相關法案皆傾向禁止對穩定幣持有行為給付利息，以降低對銀行體系的衝擊。

至於新台幣穩定幣的前景，他指出，我國信用卡、金融卡、轉帳與電子支付等工具已十分普及，新台幣穩定幣在實體經濟中，功能與電子支付高度重疊，且屬「先儲值、後消費」，是否有足夠誘因讓民眾再把資金鎖在錢包中，仍有疑問。目前以新台幣計價的虛擬資產與現實世界資產（RWA）代幣化案例也不多，未來新台幣穩定幣發展空間，將取決於虛擬資產市場與RWA應用是否真的成長出需求。

他表示，有關穩定幣與代幣化資產的後續規範與監理分工，將由金管會、央行及負責洗錢防制與防詐的相關部會持續協調，在維護金融穩定與消費者保護的前提下，審慎因應新科技帶來的創新應用。

