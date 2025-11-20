穩定幣納管 前財長憂利基點消失

余紀忠文教基金會，20日舉行全球穩定幣發展對台灣金融秩序的挑戰專題報告，余紀忠文教基金會董事長余範英出席致詞。（陳俊吉攝）

美國以《天才法案》定義穩定幣的法律地位，在全球金融體系掀起穩定幣熱潮，余紀忠文教基金會20日舉行「全球穩定幣發展，對台灣金融秩序的挑戰」研討會，會中前財政部長許嘉棟直言，穩定幣沒有利息收入，在被納入管理後，私人持有意願會降低，將讓穩定幣的利基點消失殆盡。

許嘉棟表示，穩定幣的討論熱潮顯示市場對其潛在效力的期待，但如被納入監管框架，吸引力就會面臨嚴峻挑戰，首先是無利息收益影響持有意願，穩定幣若按照法規規定，將不支付利息或收益，對於使用者而言，穩定幣本身無利息收益，持有意願恐將降低。

廣告 廣告

穩定幣有跨國界流動的特性，如果監管機關執行外匯管制，在國與國間流動的便利性就會打折扣，許嘉棟認為，嚴格的法規要求，與科技資金快速流動便利性相互牴觸，亦會降低持有意願。

央行業務局長謝鳳瑛指出，穩定幣只是相對虛擬資產更穩定，能作為加密幣市場的避險工具，而各國政府已經從早期的迴避轉為面對，並加速納入監管，其中以歐盟的MiCA最具代表性。

其中包括4點準備資產的嚴格要求，首先是1比1擔保，需購買高流動、高品質資產作為準備金；其次為資產隔離，準備資產需與發行人自有資產分離；再來就是外部查核，需透過第3方會計師查核，證明有100％準備金，最後則是保障贖回，用戶可1比1將穩定幣兌回法幣。

避免穩定幣成影子銀行的機制，不得對穩定幣持有者提供任何形式的利息、收益，形成金融防火牆，避免傳統銀行存款大量流向穩定幣，造成金融體系不穩定；至於監管後，穩定幣能否像現在快速、低費率地流通，待觀察。

前行政院副院長施俊吉則認為，穩定幣未必能夠促進國際貿易，因為目前貿易仍仰賴銀行作為信用中介，解決信任問題，雖然穩定幣跨境支付便利，但生態中的信任機制難以建立。