穩定幣能不能用？ 外貿協會邀Circle+Visa+台日韓星一次講清楚

外貿協會董事長黃志芳表示，貿協舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」是要提供穩定幣等跨境新工具全面資訊給企業。圖／陳宏銘攝

外貿協會今（15）日在台北國際會議中心舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，新加坡、日本、韓國三大市場代表，USDC美元穩定幣發行方Circle、以及全球支付龍頭Visa同台對話。

「穩定幣與國際貿易未來論壇」將從制度、技術到實務應用，全方位拆解穩定幣到底能不能用、該不該用、怎麼用做出發，活動現場吸引了近400位來自製造、服務、商貿、金融等產業人士參與，顯示企業端對「跨境結算新工具」的焦慮與期待，已經浮上檯面。

廣告 廣告

外貿協會董事長黃志芳在開幕時指出，全球政經局勢震盪、供應鏈重組，跨境金流的效率與安全，正成為企業競爭力的一部分。貿協不是要替任何交易工具、穩定幣背書，而是站在中性、服務的立場，提供企業更全面的資訊，讓企業能夠充分的辨識風險，進而做出審慎的評估與判斷，作為與因應國際環境變化的參考。

央行對數位貨幣的立場對外做了很明確地宣示。這也更確認了任何跨境支付的新工具與新模式，最終都必須回到可信任與可治理的原則，因此，論壇的討論架構也以央行的政策作為重要參考原則。



回到原文

更多鏡報報導

美股翻臉費半急殺5% 台股承壓跑不掉得挨一拳

現在股市高檔震盪最怕沒現金流 就讓高股息ETF除息潮來幫陣

36歲男友不敢獨自面對父母！她被迫陪遊金門「吃素磨合」 5年感情告終