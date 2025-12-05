穩定幣能成新法幣？楊金龍舉「野貓銀行」亂象提醒三大缺口

「台版穩定幣」討論升溫，中央銀行總裁楊金龍4日出席財金公司「114年度金融資訊系統年會」專題演講時提及穩定幣議題。（圖片來源／信傳媒編輯部）

穩定幣是否有機會成為下一代「新法幣」，引發各界關注。中央銀行總裁楊金龍4日在演講中直言，穩定幣雖在支付效率與跨境交易上具吸引力，但距離成為健全貨幣體系的核心仍有一段距離。

他並以美國19世紀「野貓銀行」發行私人貨幣導致秩序失控的歷史為例，提醒穩定幣在制度設計、彈性調節與監理完整性上，仍存在三大關鍵缺口，若缺乏央行貨幣（CBDC）作為定錨，恐對金融穩定與貨幣主權構成挑戰。

BIS三項「貨幣測試」：穩定幣難當體系支柱，需CBDC定錨

楊金龍在演講中引用國際清算銀行（BIS）的框架指出，貨幣體系要能長期運作，除具備交易媒介、價值儲藏、記帳單位等功能外，更依賴「貨幣單一性、彈性與完整性」三個制度支柱：能否面值互換、能否在流動性緊張時調節供給、以及能否防制偽造與洗錢資恐等非法用途。

他強調，支付創新必須建立在央行貨幣與雙層運作架構（央行—銀行—客戶）的制度安排之上，才能在創新與穩定間取得平衡。

針對市場關心的「穩定幣能否取代法幣、甚至成為主流貨幣」，楊金龍指出，BIS評估認為穩定幣在次級市場價格可能偏離面值，發行人無法像央行一樣「自行創造供給」，且在KYC（Know Your Customer）合規等面向仍有漏洞，因此難以通過上述三項「貨幣測試」，恐難成為貨幣體系支柱。

他認為，在此架構下，代幣化貨幣體系仍以CBDC作為定錨，支援不同私部門貨幣間的互通性及安全性。

楊金龍也以美國19世紀「野貓銀行」亂象為例提醒，若缺乏統一監理與可信的最終清算資產，貨幣秩序易失序；歷史最終仍回到央行體系提供信任基礎，這也是央行強調「信任、穩定與主權」三項基石的原因。

穩定幣的監理落地與市場需求：準備資產、不得付息

在監理面，楊金龍指出，主要國家正把穩定幣納入法規框架，台灣作法與歐盟相近，金管會研擬「虛擬資產服務法」草案，作為虛擬資產初級市場發行及次級市場交易的監管專法，並納入穩定幣相關條文。

金管會主委彭金隆日前表示，草案參考歐盟MiCA，而金管會與央行就風險管理已達成共識，初期將限金融機構發行，以提高準備資產與用戶資金安全的可控性；若草案順利通過，最快明年下半年可上路。

楊金龍把穩定幣視為「類似電子支付的代幣化」工具，強調若要保障消費者贖回權益，發行人收取的法幣應配置準備資產，且準備資產價值須不低於發行量，並以高安全性、高流動性資產為主，以提升市場信心、降低擠兌風險。

另外，若穩定幣規模擴大，且發行人或VASP（虛擬資產服務提供者）可對穩定幣支付利息或收益，恐導致銀行存款外流、衝擊銀行中介功能，因此國際監理趨勢多朝「禁止付息」以避免影子銀行風險外溢。

對台幣穩定幣發展偏保守，以美元穩定幣跨境支付需符外匯規定

值得注意的是，穩定幣被視為可能切入「跨境支付」的工具。楊金龍指出，國際普遍流通的美元穩定幣多採匿名制、交易快速、成本低並提供24小時服務，在跨境支付具競爭力，但也更容易衍生消費者保護與洗錢、詐騙等風險。

而若台灣民眾或企業以美元穩定幣作跨境支付，買賣行為涉及外匯作業，須符合國際收支統計及外匯申報等相關規定。

至於「新台幣穩定幣」在國內的發展空間，楊金龍態度偏保守。

他指出台灣現有支付工具多元且低成本，且央行以RTGS連結財金系統提供24小時、全年無休的零售支付等服務；新台幣穩定幣即便可作為支付工具之一，因屬「先儲值、後消費」（Pay Before）模式，是否能在實體經濟普及仍看需求端。

同時，加上新台幣計價的虛擬資產與RWA代幣案例仍有限，未來更可能先在虛擬資產與RWA代幣化等領域尋找落地場景，並在法規與跨部會治理完善後再談擴張。

(原始連結)





