穩定幣論壇》穩定幣成跨境支付新趨勢 貿協黃志芳：台灣不能忽視客戶需求

隨著國際間對穩定幣的應用快速升溫，貿協董事長黃志芳今（15）日表示，今年7月美國通過《Genius Act》後，穩定幣已不再只是概念性討論，而是逐步成為跨境貿易支付的新模式。對以出口貿易為主的台灣而言，企業有必要及早掌握這項趨勢，理解其運作模式、潛在效益與風險，這也是貿協舉辦「穩定幣國際論壇」的核心原因。

黃志芳指出，面對全球政經情勢與供應鏈持續調整，跨境貿易工具與運作方式正在出現新變化。貿協本著服務台灣企業理念，協助台灣企業在面對此一新興金融科技議題時，以中立中性的角色，提供企業更全面的資訊，讓企業能夠充分的辨識風險，進而做出審慎的評估與判斷，作為與因應國際環境變化的參考。

黃志芳強調，穩定幣論壇討論的是趨勢，不討論國內政策，也不鼓勵業者投資、發行或推廣任何特定穩定幣。貿協會配合政府既有政策方向，金管會與央行近來已就台灣穩定幣與數位貨幣發展提出規畫與說明，貿協僅扮演中立平台角色，協助企業理解國際趨勢與可能面臨的法規與會計風險。

黃志芳指出，穩定幣在跨境交易上的最大優勢，在於支付流程快速、便利，幾乎可即時完成交易，相較傳統金融體系大幅縮短時間，有助企業降低資金占用與庫存壓力、提升資金調度效率。過去根據貿協的調查，國內已有約5%的業者開始使用穩定幣進行跨境支付，海外台商使用比例更達10%，顯示穩定幣已實際進入企業營運場域。

為何業者要使用穩定幣？黃志芳解釋，主要是來自客戶端的要求。由於台灣是高度貿易導向的經濟體，當國際客戶開始指定以穩定幣進行交易，企業勢必必須理解並回應這樣的支付需求，而非被動因應。

貿協補充，這次穩定幣論壇邀集新加坡Circle，日本、韓國產業協會，全球支付領導企業Visa，以最完整的跨國視角，協助企業掌握更充分、可靠的資訊，並做出更穩健判斷。活動吸引將近400位來自製造、服務、商貿、金融業代表參與，反映業界對這個議題的高度關注。

