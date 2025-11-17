穩定幣重塑全球支付！貿協12/15辦論壇探究新趨勢，邀Circle、VISA、日韓星權威實務剖析

鑑於穩定幣帶來的趨勢已成各國經貿策略核心，外貿協會（TAITRA）表示，將於2025年12月15日在台北國際會議中心舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，以協助台灣企業界從實務應用面，深入掌握此一新國貿支付工具。

貿協周五（11/14）表示，穩定幣正掀起一場全球貨幣支付的重大變革，被喻為百年來最大的「軟體升級」，不僅對國際貿易，乃至整個銀行體系都將帶來結構性轉變。

貿協說，有鑑於此趨勢已成各國經貿策略核心，貿協將於12月15日在台北國際會議中心盛大舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，旨在協助台灣企業界從實務應用面，深入掌握此一新國貿支付工具。

穩定幣使用快速升溫 企業迎來新機會與新挑戰

貿協指出，穩定幣已非停留在概念階段，而是「現在進行式」。根據貿協今年9月「貿協經貿指數」調查，已有近5%的國內企業與超過10%的海外台商，開始嘗試使用穩定幣進行跨境支付，足見其對企業營運的實質助益。

貿協分析，進出口業者、金融業與科技業是受此浪潮影響最深的族群。穩定幣以其「無國界」特性，實現「秒級結算」，能有效釋放企業的營運資金壓力。然而，此類顛覆性科技亦伴隨新風險，企業必須先行深入了解，才能研擬最適策略。「協助企業看懂趨勢、安全上路」，即是貿協舉辦本次論壇的初衷。

以企業視角看穩定幣 打造台灣唯一實戰導向國際論壇

貿協說明，為此，這次論壇議程設計首重「實務應用」，論壇將專注於當下的實用剖析與未來發展，安排實際採用企業進行經驗分享，並帶入國際視野，特別邀請來自日本加密資產商業協會（JCBA）、韓國金融科技產業協會（KORFIN）及新加坡的關鍵意見領袖，分享亞洲各國的第一手進展與觀點。

此外，論壇將全面解析穩定幣產業鏈。貿協表示，議程不僅涵蓋企業導入時最關切的法務與會計實務問題，亦安排台新金控首席經濟學家與VISA新加坡加密貨幣部門最高主管進行深度對談，剖析傳統金融巨擘面對新金融浪潮的風險與契機。

貿協說，不僅如此，此次論壇更邀請到美國上市公司、全球穩定幣發行巨頭Circle新加坡代表發表專題演講，為與會者帶來最直接的上游發行商觀點與未來藍圖。

貿協強調，論壇目標是讓企業「聽得懂、用得上」，穩定幣是企業應對全球供應鏈重構的實戰利器，掌握它就是掌握下一波數位貿易的競爭力。

最後，貿協說明此次「穩定幣與國際貿易未來論壇」舉辦時間為2025年12月15日（一）的14:00至18:00，地點位於台北國際會議中心3樓宴會廳，報名可參考以下網址。

貿協「穩定幣與國際貿易未來論壇」報名點這

相關新聞： 新關稅時代「3+1」能力成突圍關鍵！貿協經貿指數揭秘：能轉嫁關稅的企業界「大谷翔平」都具這特徵





